Whiskyexperts besucht Kilchoman

Am alten Destilleriegebäude geht es auf der Tour zunächst vorbei, in Richtung der neuen Bottling Hall.

Hier werden gerade Hänger mit Grist, dem Abfall aus dem Maischeprozess, befüllt. Das geht dann als Tierfutter in die Landwirtschaft.

Jetzt befinden wir uns am Malting Floor von Kilchoman. Ca. 20% des Bedarfs wird hier gemälzt.

Mit diesem Wagen wird die Gerste am Boden ausgebracht. Danach muss sie bis zum Verfrachten in den Kiln alle zwei bis vier Stunden gewendet werden.

Am Malting Floor gab es die erste Kostprobe, den 110% Islay in der 11., also der aktuellen Ausgabe. Für ihn wurde das gesamte Getreide hier gemälzt.