Weltbester Whisky! Auch das Online-Magazin und Whisky-Portal Eye for Spirits vergibt jetzt diesen Titel jährlich, bei der Premiere erhielt Kavalan Solist Vinho Barrique Cask 2012 diese Auszeichung. Alles Weitere sowie die Eye for Spirits Top 10 finden Sie in der Pressemitteilung, die uns heute erreichte:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Eye for Spirits Top 10

Der weltbeste Whisky 2021 kommt aus Taiwan

Regensburg, den 20.01.2022 | Eye for Spirits kürt den Kavalan Solist Vinho Barrique Cask 2012 zum weltbesten Whisky des Jahres 2021. Im Rahmen der Eye for Spirits Top 10 zeichnet das Whisky-Portal die besten Whiskys des vergangenen Jahres aus. Der Kavalan Solist Vinho Barrique Cask 2012 setzt sich dabei gegen Konkurrenz aus Schottland, Irland und verschiedenen anderen Ländern durch.

Die gesamten Eye for Spirits Top 10

1 Kavalan

Solist Vinho Barrique Cask 2012

Taiwan 98 2 Cragganmore

20 Years Old Special Release 2020

Schottland 97 3 Kavalan

Solist Cask Strength

Taiwan 97 4 Bruichladdich

MoS Whisky & Art Sherry Hogshead

Schottland 96 5 Aberlour

18 Years Old

Schottland 94 6 Redbreast

21 Years Old

Irland 93 7 GlenDronach

Parliament 21 Years Old

Schottland 92

8 Benrinnes

Flora & Fauna 15 Years Old

Schottland 92 9 Benriach

The Twenty One

Schottland 91 10 Tomatin

12 Years Old 2008 Cognac Casks

Schottland 90

Über 12 Monate hinweg verkostete und bewertete Eye for Spirits um Gründer Philip Reim Hunderte Whiskys. Darunter Single Malts aus Israel, Single Pot Stills aus Irland oder Single Cask Whiskys aus Schottland. Die zehn besten Whiskys erhielten nun eine Platzierung in den Eye for Spirits Top 10. Philip Reim sagt über den diesjährigen Sieger: „Einen Duft wie den des Solist Vinho Barrique habe ich selten erlebt. Er gibt dir das Gefühl, als spaziertest du durch einen verregneten Dschungel und um dich herum duftet es nach Minze und Eukalyptus, Macadamia-Nüssen und Maracuja.“

Die Eye for Spirits Top 10 erschienen 2022 das erste Mal und zeichnen die weltweit besten Whiskys des vergangenen Jahres aus. Diese Auszeichnung hat die Aufgabe dem Whisky-Genießer ein Wegweiser in der komplexen Welt der Whiskys zu sein. Welcher Whisky bietet den meisten Genuss, welcher ist nur ein Marketing-Hype? Eine Frage, die im Whisky-Markt von heute nur noch schwer zu beantworten ist. Die Eye for Spirits Top 10 bieten hier Orientierung.

Über Eye for Spirits & Philip Reim

Im Jahr 2010 von Philip Reim als persönlicher Whisky-Blog gegründet, ist Eye for Spirits heute eines der führenden Whisky-Portale der Szene. Philip Reim, Jahrgang 1985, ist Autor mehrerer Whisky-Bücher, Juror internationaler Spirituosen-Wettbewerbe und Gastgeber des Eye for Spirits Whisky Podcasts. Mit teils bis zu 260.000 Besuchern pro Monat, 18.000 Newsletter-Abonnenten und 13.000 Podcast-Hörern zählt das Angebot von Eye for Spirits zu den reichweitenstärksten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.