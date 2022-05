Serge verkostet: Japanische japanische Whiskys

Echte Japaner, also solche, die in Japan destilliert, gelagert und abgefüllt wurden, hat Serge Valentin heute auf seiner Verkostungsliste – und zwar fünf Stück davon. Und die fünf können ihn von A-Z überzeugen, reichen die Punktewertungen doch von 87 bis 93.

Man sollte vielleicht dazu sagen, dass keiner davon so ohne weiteres zu bekommen sein wird, sei es wegen des Landes, in dem er veröffentlicht wurde oder deswegen, weil die Veröffentlichung schon einige Zeit zurückliegt. Aber unmöglich ist gar nichts, wie es so schön heißt…

Hier jedenfalls die Punktewertungen der Verkostung:

Abfüllung Punkte