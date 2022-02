Ezra Brooks 99 Proof kommt in UK und Europa auf den Markt

Manchmal hängen Presseinfos der Realität etwas nach – dies ist auch der Fall bei der aktuellen Meldung, die unter anderem heute auch auf The Spirits Business und The Whisky Business veröffentlicht wurde: Nach dem Marktstart in den USA im Januar des Vorjahres (wir berichteten hier) kommt der Ezra Brooks 99 Proof von Lux Row Distillers auch in Europa auf den Markt. Verfügbar soll dieser gehaltvolle und mit 49,5% vol. etwas stärker abgefüllte Bourbon später im Februar sein.

Freunde des amerikanischen Bourbons müssen aber gar nicht geduldig sein: Ein kurzer Check unsererseits zeigt, dass die Abfüllung bereits in verschiedenen Online-Shops in Deutschland verfügbar ist (mit Preisen zwischen 30 und 46 Euro). Jedenfalls kann man sich darüber freuen, dass das Angebot an Bourbon in unserer Gegend – wohl auch dem Aussetzen der Strafzölle geschuldet – wieder breiter und preiswerter wird.