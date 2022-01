Zur Feier des chinesischen neuen Jahrs bringt Diageo mit dem Johnnie Walker Blue Label Lunar New Year Limited Edition eine Sonderausgabe des weltweit führenden schottischen Blends auf den Markt. Das Design der Flasche und der Verpackung stammt von Shan Jiang, einem Künstler aus China. Es ist dem gestern begonnenen Jahr des Tigers gewidmet.

Das schreibt Diageo über die neue Sonderausgabe:

Feiern Sie das Mondneujahr mit Johnnie Walker Blue Label

LONDON, 21. Januar 2022 /PRNewswire/ — AM HEUTIGEN TAG bringt Johnnie Walker, die weltweit führende schottische Whisky(1), eine exklusive Johnnie Walker Blue Label Lunar New Year Limited Edition auf den Markt. Das atemberaubende Design der limitierten Auflage 2022, das von dem chinesischen Künstler Shan Jiang entworfen wurde, würdigt das Jahr des Tigers.

Die kunstvollen Illustrationen von Shan Jiang sind dem Herrn gewidmet, der nie allein geht… dem Herrn, dessen Schritte die Ihren inspirieren. Die Illustrationen sind eine Hommage an den Tiger als Symbol für Stärke und Fortschritt, und das majestätische Tier wird mit goldenen Flügeln dargestellt, in Anlehnung an die berühmte chinesische Redewendung.

Zuletzt sieht man den Tiger, wie er hoch in den Bergwolken aufsteigt und auf eine moderne Metropole zusteuert – ein Zeichen für Wohlstand und Fortschritt, das Glück für alle im kommenden Jahr symbolisiert.

Künstler Shan Jiang sagte:

„In den letzten zwei Jahren haben wir enorme Herausforderungen gemeistert. Vor diesem Hintergrund habe ich positiv auf das vor uns liegende Jahr blicken wollen und habe die chinesische Mythologie und die Idee des Fortschritts, des ständigen Vorwärtskommens, als Inspiration für meine Entwürfe genutzt und versucht, Anknüpfungspunkte zwischen meiner Kultur und der Kultur der Marke Johnnie Walker zu entdecken.“ „Deshalb habe ich den geflügelten Tiger für Johnnie Walker Blue Label gewählt, denn er ist Teil eines bekannten chinesischen Sprichworts. Meine Mutter und mein Vater kamen mir sofort in den Sinn, sie haben meine Künstlertätigkeit stets unterstützt, egal wie die Dinge liefen, sie gaben mir große Kraft, etwas zu erreichen – wie der geflügelte Tiger, der über die Berge in den Himmel aufsteigt. Es gibt mir Energie, daran zu denken und aus dieser Idee etwas Schönes entstehen zu lassen.“

Shan Jiangs kunstvolle Illustration steht im Einklang mit den seltenen Whiskys und der jahrhundertealten Handwerkskunst, die für die reichhaltigen fruchtigen Aromen und den perfekt ausgewogenen Rauch in jeder Flasche Johnnie Walker Blue Label sorgt.

Er erklärte:

„Ich erkenne eine Parallele zwischen den Überlegungen und der Zeit, die in meinen Entwürfen stecken, und der Handwerkskunst von Johnnie Walker Blue Label. In jeder Flasche Blue Label befinden sich seltene, handverlesene Whiskys, die alle einen unverwechselbaren Charakter haben. Ich hoffe, dass ich das in meine Arbeit einbringen kann.“

Johnnie Walker Blue Label ist ein samtweicher und lebendiger Scotch-Whisky mit vielschichtigen Frucht- und Gewürznoten und einer langen, anhaltenden Rauchnote. Nur eines von 10.000 Fässern in unseren beispiellosen Reserven von über 10 Millionen reifen Scotch Whiskys verfügt über den Reichtum und Charakter, der für die aufwändige Herstellung des Johnnie Walker Blue Label erforderlich ist. Dazu gehören auch einige unersetzliche Fässer aus längst geschlossenen „Geister“-Destillerien.

Diese limitierte Auflage ist in ausgewählten Märkten weltweit erhältlich. Johnnie Walker bringt außerdem das John Walker & Sons King George V Lunar New Year Limited Edition Design und ein John Walker & Sons XR 21 Lunar New Year Limited Edition Design auf den Markt – beide wunderschön illustriert von Shan Jiang.

Informationen zu Johnnie Walker:

Johnnie Walker ist die weltweit führende Scotch-Whisky-Marke1 (IWSR 2019), die von Menschen in über 180 Ländern der Welt genossen wird. Seit sein Gründer, John Walker, vor 200 Jahren den Grundstein für das Geschäft legte, stehen Geschmack und Qualität bei der Mischung seiner Whiskys an erster Stelle.

Das heutige Angebot an preisgekrönten Whiskys umfasst Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, Aged 18 Years und Blue Label. Zusammen kommen sie auf über 14 Millionen verkaufte Kisten pro Jahr (IWSR, 2020), was Johnnie Walker zur beliebtesten Scotch-Whisky-Marke der Welt macht.

Informationen zu Diageo:

Diageo ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der alkoholischen Getränke mit einer herausragenden Sammlung von Marken wie Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan’s und Windsor Whiskys, Smirnoff und Cîroc Wodkas, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray und Guinness.

Diageo ist sowohl an der Londoner Börse (DGE) als auch an der New Yorker Börse (DEO) notiert, und unsere Produkte werden in mehr als 180 Ländern der Welt verkauft. Weitere Informationen zu Diageo, unsere Mitarbeiter, Marken und Leistungen finden Sie unter www.diageo.com. Besuchen Sie die globale Website für verantwortungsbewusstes Trinken von Diageo, www.DRINKiQ.com, um Informationen, Initiativen und Möglichkeiten zum Austausch bewährter Praktiken zu erhalten.

