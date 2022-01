Teeling Whiskey veröffentlicht 30 Jahre alten Single Malt Irish Whiskey

Nach den 24-jährigen und 28-jährigen Single Malt veröffentlicht Teeling Whiskey nun einen 30 Jahre alten Single Malt Irish Whiskey. Teeling 30 Year Old Single Malt wurde 1991 destilliert und lagerte zunächst in Bourbonfässern, um abschließend dann über 9 Jahre lang in Sauternes-Weinfässern nachzureifen.

Die auf 4.000 Flaschen limitierte Abfüllung wurde, mit 46 % ABV ohne Kühlfiltration, von Hand in Dekanterflaschen abgefüllt und wird mit einem eigenen Echtheitszertifikat ausgeliefert. Teeling 30 Year Old Single Malt wurde ursprünglich in der Teeling Whisky Distillery, im Celtic Whiskey Shop und am Flughafen Dublin für 925 € pro 70 cl verkauft (wir berichteten) und ist jetzt in den USA, den Benelux-Staaten, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Russland erhältlich sowie in ausgewählten asiatische Märkten.