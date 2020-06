Flaviar: Interview mit Fawn Weaver, Gründerin von Uncle Nearest Whiskey

Die Geschichte von Nathan „Nearest“ Green, dem ersten bekannten afroamerikanischen Brennmeister in den Vereinigten Staaten, dem Mann, der Jack Daniel die Technik der Destillation und Whiskey-Herstellung beibrachte – bereits im letzten Jahr anlässlich der Eröffnung der nach ihm benannten Nearest Green Distillery stellten wir Ihnen diese vor. Und sie ist noch nicht vollständig erforscht und erzählt.

Seine Geschichte wurde erstmals 2016 in einem Artikel der New York Times dargestellt. Diesen Artikel verlinken wir hier mit dem Zusatz, dass die Zeitung nur eine gewisse Zahl von Zugriffen auf ihre Artikel ohne Registrierung erlaubt. Fawn Weaver, zu diesem Zeitpunkt befand sie sich in Singapur, war fasziniert von dieser Story, und ….

In einem Interview mit Flaviar stellt sie ausführlich dar, was ihre weiterführenden Forschungen über die Geschichte dieses Mannes ergaben, welche Erfahrungen sie als schwarze Frau im Spirituosen-Business macht, und welche rasante Entwicklung Uncle Nearest Whikey in dieser kurzen Zeitspanne nahm. Sehr ausführlich und äußerst lesenswert.