TTB-Neuheiten: Kilchoman Machir Bay Cask Strength, Glenmorangie 12yo Malaga Cask Finish, Ardbeg Single Cask

Drei Neuheiten aus der us-amerikanischen TTB-Datenbank sind uns heute ins Auge gesprungen -und sollten diese drei nicht nur in den USA, sondern auch bei uns auf den Markt kommen, so können wir uns auf Interessantes freuen:

Zunächst scheint es zur nächsten Weihnachtssaison einen Kilchoman Machir Bay in Fassstärke zu geben, zumindest deuten auch die mit Zipfelmützen ausgestatteten Schafe auf den Etiketten darauf hin (und der Rückseitentext). Abgefüllt wird der Machir Bay CS mit 58,6% werden, und sollte er so gut sein wie es jener zur European Tour einst war, dürfen wir sehr gespannt sein. Hier die Etiketten:

Neuheit Nummer 2 isz ein Glenmorangie 12yo Malaga Cask Finish, eine Small Batch Abfüllung aus der Barrel Select Release. Er wird mit 47,3% vol abgefüllt werden, und so könnten die Etiketten aussehen:

Last, but not least hat man seitens Ardbeg auch einen Single Cask Whisky aus der Destillerie in Fassstärke eingereicht. Der Ardbeg Single Cask The Ultimate stammt aus einem First Fill Bourbon Cask, ist 20 Jahre alt, mit 46,7% vol. abgefüllt und es wird insgesamt 179 Flaschen geben. Ob dieser Ardbeg wirklich außerhalb der USA zu bekommen sein wird, lassen wir einmal dahingestellt. Hier die Etiketten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.