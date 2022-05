Genussamgaumen.at bringht Dràm Mòr Whisky für Österreich

Der unabhängige Bottler Dràm Mòr, geführt von Viktorija und Kenny MacDonald aus Glasgow, ist für deutsche Whiskyfreunden kein Unbekannter, gibt es doch immer wieder neue Bottlings mit interessanten Reifungen und Finishes im Handel.

Ab sofort sind die Abfüllungen auch in Österreich über genussamgaumen.at erhältlich, wie man uns in der nachfolgenden Presseinfo mitteilt:

Dràm Mòr Whisky für Österreich

Wir freuen uns sehr, dass wir von Genuss am Gaumen unser bereits bestehendes Sortiment an namhaften Independent Bottlern seit dieser Woche um eine weitere bekannte Quelle bereichern dürfen – Dràm Mòr Whisky.

Der Independent Bottler Dràm Mòr Whisky – das „Baby“ von Viktorija & Kenny MacDonald – hat sich nach seiner Gründung im Jahr 2019 bereits einen Namen für hochwertige Single Cask Bottlings in Cask Strength im nahen europäischen Raum gemacht. Umso mehr ist es uns nun eine Ehre, diese Bottlings auch in Zukunft in Österreich anbieten zu können. Die erste Lieferung ist soeben in Österreich eingetroffen und wird ab sofort im Genuss am Gaumen zu finden sein & das Ziel ist es – die hochwertigen Bottlings in naher Zukunft auch in weiteren feinen Whisky-Shops in Österreich vertreiben zu können.

Anbei gerne ein Überblick über die 8 Whisky-Releases von Dràm Mòr, die ab sofort für Genuss sorgen – es sind 6 Single Malts & 1 Blended Malt sowie 1 Single Grain (2 Single Cask Rums sind für Rumliebhaber ebenfalls erwähnenswert) wobei das Highlight sicherlich ein wunderbar gereifter 25-jähriger Tobermory mit 1st Fill Calvados Finish im edlen Glencairn Dekanter ist.