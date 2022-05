Kirsch Import freut sich über 12x Doppelgold und 3x Gold für Starward bei der SFSC 2022

Als Importeur von Starward, der wohl bekanntesten Whiskymarke aus Australien, freut sich Kirsch Import mit seinem Kunden über eine vielfache Auszeichnung der Whiskys bei der San Francisco Spirits Competition 2022. Gleich zwölfmal gab es Doppelgold, dreimal Gold.

Hier die Pressemitteilung und eine Liste der Preisträger, die durchaus als Anregung zum Probieren von Starward Whiskys dienen kann:

Australischer Starward Whisky wird bei der San Francisco Spirits Competition 2022 zwölfmal mit Doppelgold und dreimal mit Gold ausgezeichnet

12. Mai 2022 – Stuhr. Die australische Whisky-Destillerie Starward hat bei der diesjährigen San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) zwölf Doppelgold- und drei Goldmedaillen gewonnen – so viele Medaillen wie nie zuvor. Zu den 15 Gewinnern aus der Produkt-Range gehören Two-Fold, Nova, Fortis, Ginger Beer Cask #6, Octave Barrels und Tawny #2 sowie mehrere Einzelfassabfüllungen.

Die San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) wurde im Jahr 2000 gegründet und ist einer der renommiertesten und einflussreichsten Spirituosenwettbewerbe der Welt, der Leidenschaft und Professionalität miteinander verbindet. Eine SFWSC-Medaille zeichnet außergewöhnliche Qualität und Handwerkskunst aus. Doppelgoldmedaillen werden an jene Spirituosen vergeben, die von allen Mitgliedern der Jury mit einer Goldmedaille bewertet werden. Damit gehören diese Produkte laut SFWSC zu den besten der Welt. Entsprechend erfreut ist Starward darüber, zwölf dieser Doppelmedaillen sowie drei weitere Goldmedaillen erhalten zu haben. So sagt David Vitale, Gründer von Starward, über die Verleihung der Medaillen:

„Wir sind begeistert, von einer globalen Bühne als einer der besten Premiumwhiskys der Welt angesehen zu werden. Die zwölfmalige Auszeichnung mit Doppelgold und dreimalige mit Gold ist ein Zeugnis für die hohe Qualität unserer Produkte. Zudem beweist sie die ausgeprägte Innovationsfähigkeit unseres Teams. Wir sind stolz darauf, unseren australischen Whisky mit der Welt feiern zu können!“

Vom Bier zum Single Malt Whisky in Weinfässern

David Vitale legte den Grundstein der Starward Distillery im Jahr 2007. Motiviert durch seine Leidenschaft für Craft Bier wollte er zunächst eine Micro Brewery eröffnen und sein Bier weltweit verkaufen. Doch dessen kurze Haltbarkeit stellte sich als Hindernis heraus und ließ ihn nach Alternativen suchen. Da Single Malt Whisky und Bier mehr gemeinsam haben, als er zunächst dachte, war die Idee geboren, stattdessen eine Brennerei zu gründen. Aus einer Leidenschaft für Bier wurde eine Leidenschaft für Whisky. Noch mehr als das: Mit seinem Whisky verbindet Vitale die feinen Weine, für die Australien bekannt ist. Von Beginn an reifen seine Destillate ausschließlich in ehemaligen australischen Weinfässern, was für besonders elegante Aromen sorgt. Der Name Starward, welcher wörtlich übersetzt „empor zu den Sternen“ bedeutet, verdeutlicht die Einzigartigkeit dieses Whiskys. Mit den 15 Medaillen des SFWSC sind Vitale und sein Team den Sternen einen großen Schritt nähergekommen.

Zwölfmal Doppelgold, dreimal Gold für Starward

Auszeichnungen Doppelgold

Starward Nova Single Malt Whisky (41% Vol., in Deutschland erhältlich) Starward Fortis Single Malt Whisky (50% Vol., in Deutschland erhältlich) Starward Left-Field Single Malt Whisky (40% Vol., in Deutschland erhältlich) Starward Octave Barrels Single Malt Whisky (48% Vol., in Deutschland erhältlich) Starward Unexpeated Single Malt Whisky (48% Vol., in Deutschland erhältlich) Starward Tawny #2 Single Malt Whisky (48% Vol.) Starward Ginger Beer Cask #6 Single Malt Whisky (48% Vol., in Deutschland erhältlich) Starward Hungarian Oak Single Malt Whisky (50% Vol.) Starward Single Barrel #8193 Single Malt Whisky (54,9% Vol.) Starward Single Barrel #4539 Single Malt Whisky (55,7% Vol.) Starward Single Barrel #684 Single Malt Whisky (57,8% Vol.) Starward Single Barrel #3278 Single Malt Whisky (55,4%)

Auszeichnungen Gold:

Starward Two-Fold Whisky (40% Vol.) Starward Dolce Single Malt Whisky (48% Vol.) Starward Single Barrel #7598 Single Malt Whisky (57,5% Vol.)

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosen-Branche seit 46 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert. Über 4.000 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.