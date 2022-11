Gespräch mit Yumi Yoshikawa zum Launch der Chichibu „7 Gods Of Fortune“ in Wien – und Sie können bei der Vorstellung dabei sein!

In etwa einer Woche ist es soweit: Vienna Distribution präsentiert in Wien die ersten beiden Abfüllungen der neuen Chichibu-Abfüllungsserie „7 Gods of Fortune“. Zu diesem Anlass haben wir heute am Morgen ein kurzes Videointerview mit Yumi Yoshikawa, sie ist Global Brand Ambassador der Kult-Destillerie in Japan, geführt, um ein wenig mehr über sie, die Destillerie und die neuen Bottlings zu erfahren. Das Interview finden Sie hier untenstehend und auf unserem Kanal auf Youtube:

Exklusiv für unsere Leser aus Österreich: Wir verlosen – nur noch bis morgen! – ein Golden Ticket zu dieser exklusiven Veranstaltung mit Verkostung der neuen „7 Gods of Fortune“-Abfüllungen und anderen japanischen Whiskys!

Eine Leserin oder ein Leser von Whiskyexperts kann jetzt bei der Vorstellung der Kult-Whiskys dabei sein – Sie erhalten das Golden Ticket zur Veranstaltung (und Verkostung) und bei Bedarf eine Übernachtung in Wien (die Fahrtkosten werden aus organisatorischen Gründen nicht übernommen). Machen Sie mit, wir freuen uns auf Sie als unseren Gast!

Was: Präsentation der neuen Chichibu-Serie „THE SEVEN GODS OF FORTUNE“ – Serviert werden dazu original japanische Köstlichkeiten aus der Küche des legendären „Unkai“.

Wann: Mittwoch, 7. Dezember, 18:00 Uhr

Wo: Grand Hotel Vienna, (7. Stock), Kärntner Ring 9, 1010 Wien.

Wie: Sie senden einfach eine Mail an contest@whiskyexperts.net mit dem Betreff „Chichibu“.

Teilnahmeberechtigt sind nur Teilnehmer aus Österreich, die zum Zeitpunkt der Präsentation das 18. Lebensjahr erreicht haben. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 1. Dezember 2022, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*in werden am 2. Dezember 2022 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Vienna Distribution sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Im Preis sind allfällige Anreisekosten NICHT enthalten, für eine ev. notwendige Übernachtung in Wien werden die Kosten allerdings übernommen!

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.