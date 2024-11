Ein besonders Angebot bietet jetzt Moët Hennessy Travel Retail den Reisenden im Haikou International Airport. Gemeinsam mit der China Duty Free Group wurde die Glenmorangie Wonder Boutique eröffnet. Die Besucher können hier können aus sechs Düften wählen, die von Glenmorangies Master Blender Gillian Macdonald und Parfümeurin Johanna Monange kreiert wurden, und aus sechs Klanglandschaften, die den Charakter verschiedener Whiskys widerspiegeln. So entspricht beispielsweise tropische Inselgeräusche dem Glenmorangie 19 Years Old, das Knistern eines Lagerfeuers hingegen für Glenmorangie Tribute. In der Boutique-Bar können Besucher dann den entsprechende Glenmorangie Whisky erhalten.

Zusätzlich bietet die Glenmorangie Wonder Boutique eine Nachbildung der giraffenhohen Kupferbrennblasen von Glenmorangie und einen speziellen „Selfie-Spot“ mit einer lebensgroßen Giraffenstatue. The moodie davitt report bietet in seinem Artikel unter der Rubrik Images of the Day eine schöne Auswahl an Bildern,die einen Eindruck der Glenmorangie Wonder Boutique vermitteln.