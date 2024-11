Chivas Brothers reichen Bauantrag für Destillerie auf Islay ein

Mittlerweile ist es bereits mehr als zehn Jahre her, dass Whiskyexperts erstmals über eine geplante Whisky-Destillerie auf dem Gelände der Gartbreck Farm aus Islay berichtete (wir berichteten regelmäßig in dieser Zeit über diese geplante Brennerei). Federführend bei diesem Vorhaben war damals Jean Donnay, sein Vorhaben ließ sich nicht realisieren. Chivas Brothers, der Scotch Whisky Zweig von Pernod Ricard, übernahm diesen Plan, und stellte im Oktober 2023 seine Idee dieser Brennerei vor (wir berichteten). Der Bauantrag für dieses Projekt wurde nun eingereicht und ist unter der Referenznummer 24/01898/PP beim Planungsportal des Rates unter argyll-bute.gov.uk einsehbar. Eine Entscheidung der Planungsbeauftragten der Behörde wird bis Ende März erwartet.

Bemerkenswert an der Vorstellung der neuen Brennerei bei STV News: In der dort zitierten Designerklärung der Planungsagentur North Planning and Development werden detailliert die „relativ bescheidenen Besuchereinrichtungen“ dargestellt. So sollen maximal sechs Führungen pro Tag mit jeweils maximal 12 Personen stattfinden.

“In terms of visitor numbers, the intention [is] to cap this at a total of 72 guests per day. Visitor numbers will be seasonal with visitor numbers expected peak in the spring and summer months.

It is also anticipated that the proposed distillery is unlikely to generate any new ‘net’ visitors to Islay, with visitors drawn from those already choosing to visit Islay.”