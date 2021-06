GlenWyvis sucht neue directors

Die GlenWyvis Distillery in Dingwall/Highlands suchen neue ehrenamtliche directors – wobei wir hier nicht genau wissen, ob dies einem Geschäftsführer und einem Direktor entspricht. Die GlenWyvis Distillery wurde 2015 gegründet und befindet sich zu 100 % in Gemeinschaftsbesitz von rund 3.600 Mitgliedern – als weltweit erste. Ihr erster Whisky soll zum Ende des Jahres abgefüllt werden und ist bereits ausverkauft. Nicht nur deshalb verspricht chairman David Graham „aufregende Zeiten in der Zukunft“. Die Brennerei sucht Menschen, die unter anderem „über professionelles Know-how und Erfahrungen in Vertrieb und Marketing im Bereich Whisky- und Spirituosenhandel verfügen.“

„Wenn Sie die Fähigkeiten, die Erfahrung, die Energie und den Enthusiasmus haben, bewerben Sie sich bitte, um uns beim Wachstum des Geschäfts zu unterstützen.“

Der Vorstand der Brennerei trifft sich einmal monatlich, wobei diese Treffen momentan online stattfinden.