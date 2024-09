GRAND CHÂTEAU – Glenfiddich präsentiert Limited Edition mit neunjährigem Bordeaux-Fass Finish

Die Grand-Serie von Glenfiddich findet eine neue Fortsetzung (erstmals haben wir diese schon im Dezember des Vorjahres in der TTB-Datenbank gefunden): Der neue Glenfiddich Grand Château 31yo durfte neun dieser Jahre in einem Bordeaux-Fass nachreifen, was ihm eine hohe Komplexität und Aromenvielfalt beschert haben sollte (das unterstützen auch die Tasting Notes, die sie, wie weitere Infos, nachfolgend finden).

Zu den 505 Flaschen, die es ab heute in Deutschland geben wird, gesellen sich noch weltweit 250 Flaschen einer Künstleredition dazu: Glenfiddich X André Saraiva – auch über diese haben wir untenstehend detaillierte Informationen für Sie. Auch den Preis des Glenfiddich Grand Château 31yo können wir Ihnen nennen: er ist zu einer UVP von 1.899,99 Euro erhältlich-.

Hamburg, 03. September 2024 – Glenfiddich, “The World’s Most Award Single Malt Scotch Whisky*”, präsentiert mit Grand Château die neueste limitierte Ergänzung der Grand Series. Diese Serie feiert das innovative Zusammentreffen von Single Malt und Kulturen aus aller Welt und setzt mit der faszinierenden Verbindung zweier Luxuswelten neue Maßstäbe.

Grand Château 31YO

Um ein neues Geschmackserlebnis zu kreieren, wurde der Whisky in amerikanischer und europäischer Eiche gereift, bevor er neun Jahre lang in außergewöhnlichen Bordeaux-Rotweinfässern aus der berühmten französischen Weinbauregion gelagert wurde. Das neunjährige Finish fügt Schicht um Schicht neue und unerwartete Aromen hinzu. Genussvoll und reichhaltig verschmelzen karamellisierte Kirschen und Äpfel mit wärmenden Gewürzen und gerösteter Eiche; ein opulenter, aber erdiger Whisky, der fruchtig und gleichzeitig blumig ist.

“Bordeaux-Rotweinfässer sind unglaublich vielseitige Quellen für den Geschmack und sind für ihre herausragende Qualität bekannt. Sie bieten die perfekte Gelegenheit zum Experimentieren und ermöglichen es, eine tiefgründige Spirituose zu entwickeln. Das neunjährige Finish des Whiskys in diesen außergewöhnlichen Bordeaux-Rotweinfässern hat zu einem seltenen, lebendigen Whisky geführt, der den klassischen fruchtigen Charakter von Glenfiddich intensiviert und auf ungewöhnliche Weise durch Noten von tiefem Eichenholz und wärmender Vanille ausbalanciert.

Obwohl Wein in der Kategorie Single Malt als Reifungs-Option zunehmend beliebter wird, ist es nach wie vor vergleichsweise selten, dass Whiskys in einem Bordeaux-Rotweinfass reifen, was diese Abfüllung unglaublich interessant und zum Sammlerstück macht.“ Brian Kinsman, Malt Master

„Die Einführung von Grand Château in das Glenfiddich-Portfolio, das Experimentieren mit Geschmackskombinationen und eine verlängerte Finish-Zeit festigen unsere Position als Marke, die die Grenzen der Whiskyherstellung immer wieder herausfordert. Grand Château ermöglicht es uns, die Begegnung verschiedener Kulturen zu erkunden und gleichzeitig Luxus auf neue Höhen zu bringen.“ Claudia Falcone, Global Brand Director

Die Umverpackung von Grand Château ist eine Hommage an die tiefe Verbundenheit von Glenfiddich mit der Kunst. Der französische Street Artist André Saraiva hat nicht nur das auffällige Innenlayout gestaltet, sondern auch „The Artist’s Edition“ kreiert, indem er 250 der traditionellen Toile-de-Jouy-Umverpackungen veredelt und sie als Leinwand für seine spielerische Interpretation der Spirituose und ihrer Geschichte nutzte. Drei davon wird es auch auf dem deutschen Markt geben. Die limitierten Umverpackungen zeigen Saraivas charakteristischen „Mr. A“ – eine Figur, die die Welt bereist hat, von den Straßen von Paris bis New York über Shenzhen, London und Seoul. Im Grand Château Design ist zu sehen, wie sie spielerisch den in der Glenfiddich Destillerie in Schottland in Bordeaux-Rotweinfässern gereiften Whisky auswählt.

Grand Château ist die jüngste Ergänzung der Grand-Serie, zu der auch Grand Yozakura gehört, ein 29YO Whisky in limitierter Auflage, der erste Single Malt Scotch Whisky, der in seltenen ehemaligen Awamori-Fässern gereift ist; Grande Couronne, ein 26YO Single Malt Whisky, der in Fässern aus amerikanischer und europäischer Eiche gereift ist und bis zu zwei Jahre in sorgfältig ausgesuchten französischen Cognac-Fässern veredelt wurde; Glenfiddich Grand Cru, der 23 Jahre lang in amerikanischen und europäischen Eichenfässern reifte und anschließend in französischen Cuvée-Eichenfässern veredelt wurde und Glenfiddich Gran Reserva, der 21 Jahre in europäischen und amerikanischen Eichenfässern reifte, bevor er in ausgewählten karibischen Rumfässern seinen letzten Schliff erhielt.

Glenfiddich Grand Château wird ab dem 05. September 2024 in ausgewählten Whisky-Stores und E-Commerce Specialist Shops in Deutschland zu einer UVP von 1.899,99 Euro erhältlich sein.

Tasting Notes

Duft

Eine warme, umhüllende Vanille entfaltet langsam fruchtige, blumige Noten von wunderschön gereiften Cassis-Beeren und pikanten nussigen Noten.

Geschmack

Genussvolle und reichhaltige Aromen von langsam karamellisierten Kirschen und Äpfeln verflechten sich mit einem unverkennbaren wärmenden Gewürz und gerösteter Eiche.

Nachklang

Langanhaltende Tiefe und Charakter.

ABV: 47,6%

GLENFIDDICH x ANDRÉ SARAIVA – Die Enthüllung von Grand Château

Glenfiddich verbindet den ikonischen und unverwechselbaren Stil von André Saraiva mit einem wahrhaft einzigartigen Whisky

Hamburg, 03. September 2024 – Glenfiddich, “The World’s Most Award Single Malt Scotch Whisky*”, präsentiert gemeinsam mit dem renommierten französischen Künstler André Saraiva den Grand Château, die neueste limitierte Ergänzung der Grand Series. Saraiva, der bereits mit einigen globalen Luxusmarken zusammengearbeitet hat, visualisiert in dieser Kooperation die großartige Welt des Grand Château. Von den 250 limitierten Verpackungen der Artist Edition bis hin zu den Kampagnenmotiven hat er sich von dem einzigartigen Whisky und dem Zusammenkommen zweier Luxuswelten inspirieren lassen.

André Saraiva ist für einen bedeutenden Wendepunkt in der Geschichte der Street Art verantwortlich. Als er seinen fröhlichen, mit einem Hut versehenen Charakter, den inzwischen ikonischen „Mr. A“, in sein Werk einführte, prägte er die Street Art entscheidend. Als erster Graffiti-Künstler, der anstelle einer traditionellen Signatur eine Figur malte, wurde er schnell zu einem der bekanntesten Straßenkünstler von Paris. Die Zusammenarbeit mit Saraiva unterstreicht Glenfiddichs langjährige Geschichte und das Engagement für die Förderung von Kunst, sei es durch Kooperationen mit etablierten Künstler:innen oder durch die Einladung aufstrebender Künstler:innen in die Destillerie, um Kunstwerke zu schaffen, die von der Umgebung inspiriert sind.

Es ist diese unerwartete Verbindung von Speyside und Bordeaux, die Saraiva zu seinem Kunstwerk für die Verpackung inspiriert hat. Saraiva hat einen traditionellen Toile-de-Jouy-Druck als Leinwand verwendet und darauf seine charakteristischen Motive in seinem einzigartigen Still eingebracht, wodurch er die Kunstform neu interpretiert. Auf den extrem limitierten Umverpackungen ist Saraivas charakteristischen „Mr. A“ zu sehen – eine Figur, die von den Straßen von Paris bis nach New York über Shenzhen, London und Seoul die ganze Welt bereist hat. Im Grand Château Design ist zu sehen, wie sie spielerisch den in der Glenfiddich Destillerie in Schottland in Bordeaux-Rotweinfässern gereiften Whisky auswählt. Neben den 250 Exemplaren der limitierten Artist Edition ist auch die Innenseite der Schachteln der regulären Auflage mit einem leuchtenden und kühnen Aquarelldruck von Saraiva gestaltet.

„Als Glenfiddich mich (und Mr. A) bat, mit ihnen zu arbeiten, fühlte es sich wie ein „Perfect Match“ an. Meine Leidenschaft für Whisky und die Verbindung zu Frankreich haben bei diesem außergewöhnlichen Whisky eine besondere Kreativität ermöglicht. Ich hatte das Vergnügen, das wunderschöne Schottland zu besuchen, wo ich die Geschichte und das Erbe, die Menschen, die inspirierende Umgebung und den Geschmack von Glenfiddich erleben konnte. Diese einzigartige Begegnung spiegelt sich in meinen Zeichnungen und Kunstwerken für meine Zusammenarbeit mit Glenfiddich wider.“ André Saraiva, Artist