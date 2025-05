Heathrow Airport wieder mit einmonatigem Whisky-Festival

Auch 2025, wie bereits im vergangenen Jahr, findet wieder im Heathrow Airport ein Whisky-Festival statt, in diesem Jahr wird dieses unter dem Namen „Whisky Social Club“ in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Avolta neu auflegt. Bis Ende Mai findet das Event in allen Heathrow-Terminals statt. Geboten werden hier exklusive Produkte, Masterclasses und Tastings sowie Whisky-Gerichte. Whisky expert und content creator Alwynne Gwilt, auch bekannt als „Miss Whisky“ hat speziell für den „Whisky Social Club“ unterschiedliche Whisky-Pairings zusammengestellt. Verschiedene interaktiver Events und Pop-ups ergänzen dieses Festival-Angebot.

Während des Whisky Social Clubs haben Reisende Zugang zu exklusiven Neuerscheinungen im Reiseeinzelhandel in Heathrow. Zusätzlich präsentieren die teilnehmenden Heathrow-Restaurants in den Terminals Whisky-inspirierte Gerichte und Cocktails. Das gesamt Angebot des „Whisky Social Club“ finden Sie auf der Website des Flughafens.