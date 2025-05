Littlemill mit neuer Kollektion ‚Echoes of the Past‘

Die Loch Lomond Group als Eigentümer kündigt eine neue Kollektion seltener Single Malt Whiskys der Littlemill Distillery an. Die Brennerei wurde 1772 in Bowling, West Dunbartonshire, gegründet und schloss 1994. Nach einem Brand ging Littlemill 2004 verloren. Der Master Blender der Loch Lomond Group, Michael Henry, hütet nun die letzten verbliebenen Fässer.

Die neue Kollektion Littlemill Echoes of the Past wird aus vier Abfüllungen bestehen, die jährlich erscheinen. Der Single Malt stammt aus dem Produktionsjahr 1990 und reift zunächst in einem refill American oak hogshead für 25 Jahre. 2015 wurde er dann in ein einzelnes Oloroso Sherry barrel umgefüllt. Aus diesem werden nun vier Jahre in Folge jeweils 50 Flaschen entnommen.

Littlemill Echoes of the Past Release Number One ist somit ein 34 Jahre alter Single Malt Scotch Whisky, der mit 48,5 % Vol. in die 50 individuell nummerierten Glencairn-Dekanter mit aufwändiger Gravur kam. Zu dieser Flasche gehören außerdem eine 50-ml-Miniatur und ein Eigentumszertifikat.

Littlemill Echoes of the Past Release Number One wird später in diesem Monat bei ausgewählten Fachhändlern zu einem empfohlenen Verkaufspreis von £3,900 erhältlich sein, was etwa 4.575 € wären.