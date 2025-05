Serge verkostet: Glenlivet als Time Warp Session

Aus längst vergangenen Zeiten stammt Smith’s Glenlivet 1924 ‘Superior Liqueur Whisky’, den John Harvey & Sons aus Bristol scheinbar nach dem 2. Weltkrieg abfüllten, und den Serge Valentin von der Dornoch Whisky Bar für seine heutige Verkostung auf Whiskfun zur Verfügung gestellt wurde. Um die unabhängige Abfüllung herum platziert Serge in seiner Session zwei weitere Indies, die allerdings aus der Gegenwart stammen. Beide Glenlivet-Abfüllungen von Signatory Vintage, für Kirsch Import und Tiffany’s New York Bar and A.P.E. Hong Kong, erhalten beeindruckend hohe Bewertungen, und können dann doch nicht ganz an die herausragenden 94 Punkte des Smith’s Glenlivet 1924 heranreichen. Unsere Übersicht:

Abfüllung Punkte

Glenlivet 17 yo 2007/2024 (64.7%, Signatory Vintage, Horsemen & Archangels, Kirsch Import, Archangel No.4, 1st Fill Oloroso Sherry Butt, 1109 bottles) 88 Smith’s Glenlivet 1924 ‘Superior Liqueur Whisky’ (John Harvey & Sons, Bristol) 94 Glenlivet 17 yo 2006/2023 (54.8%, Signatory Vintage for Tiffany’s New York Bar and A.P.E. Hong Kong, first fill sherry butt, cask #900795, 153 bottles) 91