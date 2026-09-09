House of Suntory bringt Hibiki 12yo für den Global Travel Retail

Bislang war im Travel Retail vor allem der Hibiki Japanese Harmony zu finden, nun legt The House of Suntory mit einem Hibiki 12 Years Old Travel Exclusive nach, der extra für diesen Retail-Kanal geblendet und auch nur dort erhältlich ist.

Der von Chief Blender Shinji Fukuyo erschaffene Blend aus Yamazaki, Hakushu und Chita ist aber keine exakte Kopie des Hibiki 12yo, sondern ein Versuch, die originale Vision des 12yo neu nachzubilden. Verwendet werden dafür Single Malts und der Grain, die in amerikanischer Weißeiche, spanischen Eichenfässern und Mizunara-Fässern gereift wurden

Der Hibiki 12 Years Old Travel Exclusive bringt laut Suntory Aromen von Kakipflaume, Jasmin, Kardamom, einem Hauch von Orange und Sandelholz. Am Gaumen zeigen sich Noten von würziger Orangenschale, geröstetem Zimt und Butterscotch. Er soll dann einen gehaltvollen, langen Abgang und einem würzigen, angenehmen Nachklang bringen.

Die Verpackung zeigt Motive aus der japanischen Natur und wurde ebenfalls exklusiv für den Global Travel Retail gestaltet. Dort ist der Hibiki 12 Years Old Travel Exclusive in der 0,7l-Flasche im typischen Design um umgerechnet 160 Euro erhältlich.