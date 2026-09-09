Serge verkostet: Zwei Cardhu, 2016 gebrannt

Sie sind momentan nicht besonders häufig im Handel zu finden: Whiskys aus der Speyside-Destillery Cardhu, die sich im Besutz von Diageo befindet. Auch bei den Unabhängigen sind sie nicht oft vertreten – eine Situation, die früher sowohl bei Originalabfüllungen als auch bei Independent Bottlern etwas anders war.

Zwei Cardhu aus dem Jahr 2016, die 2026 abgefüllt wurden (von James Eadie und Signatory) und neun und zehn Jahre alt sind, hat Serge heute im Glas – und beide empfindet er als gut – wenn auch nicht als herausragend. Und er kündigt in der Verkostung dann schon an, dass er gerne als nächstes Knockando verkosten will – aber diese seien noch seltener geworden als Cardhu…

Hier unsere Tabelle zur Verkostung von heute:

Abfüllung Punkte