Jack Daniel’s Single Barrel Heritage Barrel Tennessee Whiskey wird permanente Abfüllung – auch international

Gute Nachrichten für Freunde von Tennessee Whiskey, die auch gerne einmal etwas Außergewöhnliches im Glas haben wollen: Der Jack Daniel’s Single Barrel Heritage Barrel Tennessee Whiskey wird im Rahmen der Jack Daniel’s Single Barrel Collection eine permanente Abfüllung.

Was ist der Unterschied zu den anderen Single Barrel Abfüllungen? So wie diese verwendet der Jack Daniel’s Single Barrel Heritage Barrel Tennessee Whiskey die klassische Mash bill von 80% Mais, 12% gemälzte Gerste und 8% Rye, aber der New Make kommt mit weniger Alkoholstärke in die Fässer, nämlich 50%. Er reift dann in den höchstgelegenen Warehouses in Lynchburg – und obwohl er keine Altersangabe am Etikett zeigt, so ist doch bekannt, dass das Fass mindestens sieben Jahre reifte, bevor es abgefüllt wurde.

50% ist auch die Stärke, mit der der Jack Daniel’s Single Barrel Heritage Barrel Tennessee Whiskey in die Flasche kommt – sodass anzunehmen ist, dass die Fässer in Positionen reifen, in denen die Alkoholstärke des Fasses steigt und das Liquid dann auf die Zielstärke wieder leicht verdünnt wird.

Die Tasting Notes versprechen eine weiche Nase mit Eichentönen, warme Noten von Honig und kandierten Früchten am Gaumen und ein langes Finish mit Geschmack von braunem Zucker.

Der Jack Daniel’s Single Barrel Heritage Barrel Tennessee Whiskey wird ab sofort für je 69,99 Dollar in den USA verkauft – der internationale Rollout folgt in den nächsten Monaten. Damit wird er auch bei uns in absehbarer Zukunft erhältlich sein.