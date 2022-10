Jetzt bei Genuss am Gaumen: Claxton’s Exploration Series No. 5 und neue Releases von Blackadder

Jede Menge neue Whiskys kommen mit der Claxton’s Exploration Series No. 5 sowie mit den neue Releases von Blackadder nach Österreich. Importiert werden diese vom Vorarlberger Familienunternehmen Genuss am Gaumen, das uns auch die umfangreichen Informationen zu den Bottlings zusandte:

Claxton’s Exploration Series No. 5

Bereits im Sommer sind wir in den Genuss gekommen und durften uns bei einem Besuch beim Dalswinton Bond von Claxton’s von den vielfältigen und spannenden Casks überzeugen, die dort in den Warehouses schlummern. Während wir einen Nachmittag gemeinsam mit Company Director Tom Roskams & Warehouse Manager Martin Burnett auf genussvoller Entdeckungsreise in den Warehouses, dem edlen Tasting Room & rund um das traumhaft schöne Dalswinton Estate waren, gibt es jetzt auch für Österreich tolle neue Releases aus der „Exploration Series“ zu entdecken.

Es ist bereits der 5. Release der „Exploration Series“, die auch dieses Mal die Whiskyliebhaber erneut auf eine vielseitige & aromatische Geschmacksreise mitnimmt. Vom Sherry-Cask gereiften Glen Elgin, über den Blair Athol aus dem STR Cask oder ein junger, charakterstarker Bunnahabhain… 7 neue Releases sind ab sofort in Österreich verfügbar.

Blair Athol 2013 – 8 Jahre

STR Barrique – 50%

Bunnahabhain 2018 – 4 Jahre

Fresh Bourbon Barrel – 50%

Cameronbridge 2006 – 15 Jahre

Ruby Port Quarter Cask – 50%

Caol Ila 2013 – 9 Jahre

Bourbon Hogshead – 50%

Glen Elgin 2016 – 6 Jahre

Sherry Cask – 50%

Glen Spey 2012 – 10 Jahre

Bourbon Hogshead – 50%

Teaninich 2007 – 15 Jahre

Oloroso Sherry Hogshead – 50%

„It takes what it takes“…

…wie die Schotten immer so schön zu sagen pflegen.

Und so freut es uns sehr, dass nach knapp 7 Monaten Wartezeit endlich die lang ersehnte Lieferung von Blackadder & Mastermind Robin Michael Tucek bei uns im „Genuss am Gaumen“ in Österreich eingetroffen ist.

Wir müssen die aktuellen Lieferzustände auf Grund des Brexits & der damit verbundenen massiven Preiserhöhungen, endlos dauernden Lieferzeiten & dem erhöhten Zollaufwand nicht schön reden…aber zumindest lohnt es sich auf Abfüllungen zu warten, wenn dafür solch feine Tropfen für Genuss sorgen.

12 neue Releases von Blackadder und 4 edle Ben Nevis aus der Ingelred Serie sind ab sofort in Österreich verfügbar:

Raw Cask Series

Ardmore 2010 – 11 Jahre, Bourbon Barrel – 60,4%

Auchroisk 2009 – 11 Jahre, Bourbon HHD – 56,3%

Glen Spey 2010 – 11 Jahre, Bourbon HHD- 61,3%

Glentauchers 1989 – 31 Jahre, Bourbon Barrel – 41,3%

Inchgower 2009 – 12 Jahre, Bourbon HHD – 58%

Ledaig 2010 – 11 Jahre, Sherry Puncheon – 61%

Macduff 2007 – 14 Jahre, Bourbon HHD – 59,7%

Peat Reek, Legendary & Red Snake

Peat Reek 10 Jahre, 50 ppm – 58,7%

Peat Reek Embers „Amontillado Finish“ – 57,4%

Peat Reek Embers „Oloroso Finish“ – 59,2%

Blackadder Legendary 10 Jahre – 46%

Red Snake RN112 „Spicy“ – 61,8%

Ingelred Series by Blackadder

Ben Nevis 2010 – 11 Jahre, Californian Red Wine Cask – 59%

Ben Nevis 2008 – 14 Jahre, 1st Fill Bourbon – 62,2%

Ben Nevis 2004 – 17 Jahre, Bourbon Cask – 49%

Ben Nevis 2003 – 18 Jahre, 1st Fill Bourbon – 52,4%