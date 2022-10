Die Lowland-Brennerei Bladnoch erweitert ihre Classic Collection. Neu hinzu (diese Abfüllung kündigte sich bereits an) kommt, neben neben Alinta, Vinaya und Samsara, jetzt Liora („das Geschenk des Lichts“ im Hebräischen). Dieser Lowland Single Malt Whisky lagerte und reifte in ehemaligen Bourbon Fässern und Fässern aus neuer Eiche.

Ohne Kühlfiltration, mit natürlicher Farbe und 52,2% Vol. abgefüllt, ist Bladnoch Liora in Großbritannien, online über die Bladnoch-Website und im Besucherzentrum der Brennerei mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von £70 erhältlich (umgerechnet wären dies etwas 80 €). In den kommenden Monaten wird Liora auch weltweit über das Bladnoch-Händlernetzwerk vertrieben, der Verkaufspreis kann dann variieren.

Um 15.35 Uhr ergänzt:

Die offiziellen Tasting Notes lesen sich im Englischen so (wir danken dem deutschen Importeur ALBA IMPORT):

TASTE & NOTES

TOASTED CARAMEL, FLORAL, PEPPERY

NOTES

Liora embodies the delicate balance between the intensity of the new oak and the sweetness of the bourbon casks.

TASTE

NOSE: Fresh cut apples, with toasted caramel and floral notes.

PALATE: Caramelised toffee apples with peppery spices and fresh cut oak.

FINISH: Long, with a slight warming dryness.