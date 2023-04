Auch in diesem Jahr kann Kavalan wieder bei Wettbewerben rund um die Welt Preise erringen. Die neueste Pressemitteilung, die wir von der Destillerie in Taiwan erhalten haben, beschäftigt sich mit den Siegen bei den Icons of Whisky der WWA 2023, wo man für die offizielle Bar in Taipeh und deren Bartender ausgezeichnet wurde. Hier ist sie:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Kavalan siegt bei den Icons of Whisky, WWA 2023

TAIPEH, 11. April 2023 /PRNewswire/ — James Lin von der Kavalan Whisky Bar hat bei den prestigeträchtigen Icons of Whisky’s 2023 Awards die globale Auszeichnung ,,Bartender of the Year“ erhalten.

Taiwans führende Destillerie gewann außerdem den Preis ,,Distiller of the Year“ und ,,Bar of the Year – Highly Commended“ in der Kategorie ,,Rest of the World“.

Kavalan behielt außerdem zum dritten Mal in Folge die Titel ,,Best Taiwanese Single Cask Single Malt“ und ,,Best Taiwanese Single Malt“, diesmal für Kavalan Solist Port und Kavalan King Car Conductor.

James Lin of Kavalan Whisky Bar, the winner of “Bartender of the Year”

Informationen zu James Lin

Lin erhielt seine Ausbildung unter Anleitung von Hidetsugu Ueno (Gründer der Bar High Five), Nick Wu (Gründer der Bar Mood Taipei) und Barchef Tony Lin (Testing Room by Draft Land R&D und Chef-Barkeeper). In der Lazy Point Bar belegte er den vierten Platz im Bacardí Legacy 2018.

Informationen zu Kavalan Whisky Bar

Die 2019 eröffnete Kavalan Whisky Bar befindet sich im Zentrum von Taipeh und ist als Speakeasy konzipiert, um ein multisensorisches Erlebnis zu bieten, das die Geschichte von Kavalan erzählt. Die Bar bietet eine große Auswahl an Kavalan Expressionen, limitierten Auflagen sowie klassischer und spezieller Cocktails, die ausschließlich mit Kavalan-Whisky und -Gin hergestellt werden.

Informationen über die Kavalan Destillerie

Die Kavalan Destillerie in der Region Yilan leistet seit 2005 Pionierarbeit in der Herstellung von Single Malt Whisky in Taiwan. Unser in intensiver Feuchtigkeit und Wärme gereifter Whisky speist sich aus dem Schmelzwasser des Snow Mountains und wird durch Meeres- und Bergbrisen verstärkt. All dies verbindet sich zu Kavalans unverwechselbarer Cremigkeit. Unsere Brennerei, die den alten Namen der Region Yilan trägt, kann auf rund 40 Jahre Erfahrung in der Getränkeherstellung unter der Muttergesellschaft King Car Group zurückblicken. Wir haben mehr als 700 Goldauszeichnungen oder höher bei den wichtigsten Wettbewerben der Branche erhalten. Besuchen Sie www.kavalanwhisky.com.