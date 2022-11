Kirsch Import bringt Whis-KI – Bunnahabhain Special mit digitaler Kunst

Einen torfigen Bunnahabhain (sie werden unter dem Namen Staoisha abgefüllt) bietet Kirsch Import deutschen Whiskygenießern an – und der ist über seinen Geschmack hinaus besonders: Eine künstliche Intelligenz hat das Etikett der Signatory-Abfüllung nach den Textzeilen eines Liedes von Künstler und Kirsch-Mitarbeiter Wiljalba gestaltet.

Hier noch mehr Infos zu dem Whisky, den Sie in den nächsten Tagen bereits im deutschen Fachhandel finden werden – und einem Link zum Musikstück auf Spotify:

Whis-KI: Bunnahabhain Special mit digitaler Kunst

Einen kräftig torfrauchigen Bunnahabhain aus Signatorys Un-Chillfiltered Range kennt man mittlerweile unter anspruchsvollen Genießern. Einen wie den Bunnahabhain Staoisha 2013/2022 allerdings nicht. Der Islay Single Malt für die Kunden von Kirsch Import fließt nicht mit den üblichen 46% vol., sondern mit 48 Volumenprozenten ins Nosing-Glas. Und: Sein Etikett wurde von einer künstlichen Intelligenz erschaffen.



Das digitale Kunstwerk basiert auf dem Fragment eines Liedes: „A tiny island so far away. In the middle of a foggy bay. An almost everlasting day. Somewhere out there. More may I not say.” Komponiert von Künstler und Kirsch-Mitarbeiter Wiljalba, beschreibt es einen verborgenen, tröstlichen, entlegenen Ort, der Ruhe vor der Ruhelosigkeit bietet. Erstaunlich präzise verwandelt die KI die Worte in Wirkung und kreiert ein stimmungsvolles Porträt des Sehnsuchtsortes. Diesen genießt man am besten mit einem rauchig-maritimen Dram im Glas und Wiljalbas Stimme im Ohr.

Bunnahabhain Staoisha 2013/2022 – Peated

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

Selected for you by Kirsch Import

8 Jahre

Dest. 27/09/2013

Abgef. 14/09/2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Dechar/Rechar Hogsheads

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert