Kirsch Import mit jede Menge Single Cask Bottlings

In dieser Woche finden wir in den Neuigkeiten von Kirsch Import jede Menge Einzelfassabfüllungen. Welche Brennereien hier vertreten sind sowie detailierte Angaben zu den einzelnen Fässern, dies alles können Sie in der folgenden Mitteilung sehen, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Erste Single Casks der Raasay Distillery: Pionier-Fassrezeptur in Reinform erleben

Die Isle of Raasay Hebridean Distillers sind echte Pioniere. Seit Gründung ihrer Brennerei wird erstmals legal Whisky auf der wildschönen Hebrideninsel gebrannt. Und: Ihr Isle of Raasay Single Malt reift in einer für Schottland neuartigen Fasskombination.

„Na Sia“ (gälisch für „die Sechs“) nennen die Inselbrenner ihr einzigartiges Whiskyrezept. Es kombiniert getorfte sowie ungetorfte Rohbrände der Brennerei. Beide Rohbrandsorten reifen separat voneinander an Raasays Küste in jeweils drei Fasstypen: First Fill Rye Whiskey Casks, Virgin Chinkapin Oak Casks und First Fill Bordeaux Red Wine Casks.

In der Na Sia Single Cask Serie kommen die unverwechselbaren Aromen jedes dieser sechs Fässer einzeln zur Geltung. Für die Abfüllungen Peated Chinkapin Oak Cask sowie Unpeated Chinkapin Oak Cask werden die Fässer aus der nordamerikanischen Eichenart frisch verkohlt und geröstet. Diese Behandlung verleiht den Single Malts schon früh eine satte Farbe und ein kräftiges, von süßem Toffe, dunklen Früchten und Ingwer geprägtes Aroma.

Der Peated First Fill Rye Whiskey Cask und der Unpeated First Fill Rye Whiskey Cask reifen in Rye-Whiskey-Fässern aus der Woodford Reserve Distillery in Kentucky, wo 53% Roggen in der Maische verwendet werden. Sie entwickeln spannende Pfeffer-, süße Gewürz- und Butterscotch-Noten im Raasay Single Malt.

In außen rot gefärbten, hochwertigen Bordeaux-Rotweinfässern frisch von den „Châteaus“ im Südwesten Frankreichs reifen der Peated First Fill Bordeaux Red Wine Cask und der Unpeated First Fill Bordeaux Red Wine Cask. Dabei entwickeln sie üppige Noten von dunklen Früchten und Trockenfrüchten, die sich harmonisch mit Holzrauch oder maritimen Einschlägen verbinden.

Isle of Raasay Peated Chinkapin Oak Cask

Hebridean Single Malt Scotch Whisky

Na Sia Single Cask Series

Dest. 23/01/2019

Abgef. 04/04/2022

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: First Fill Chinkapin Oak Cask

Fassnr. 19/50

276 Flaschen

61,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Isle of Raasay Peated First Fill Rye Whiskey Cask

Hebridean Single Malt Scotch Whisky

Na Sia Single Cask Series

Dest. 02/10/2018

Abgef. 31/03/2022

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: First Fill Rye Whiskey Cask

Fassnr. 18/629

258 Flaschen

62,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Isle of Raasay Peated First Fill Bordeaux Red Wine Cask

Hebridean Single Malt Scotch Whisky

Na Sia Single Cask Series

Dest. 10/10/2018

Abgef. 30/03/2022

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: First Fill Bordeaux Red Wine Cask

Fassnr. 18/665

296 Flaschen

61,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Isle of Raasay Unpeated Chinkapin Oak Cask

Hebridean Single Malt Scotch Whisky

Na Sia Single Cask Series

Dest. 31/01/2019

Abgef. 23/06/2022

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: First Fill Chinkapin Oak Cask

Fassnr. 19/83

273 Flaschen

62,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Isle of Raasay Unpeated First Fill Rye Whiskey Cask

Hebridean Single Malt Scotch Whisky

Na Sia Single Cask Series

Abgef. 05/03/2019

Dest. 28/06/2022

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: First Fill Rye Whiskey Cask

Fassnr. 19/245

247 Flaschen

61,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Isle of Raasay Unpeated First Fill Bordeaux Red Wine Cask

Hebridean Single Malt Scotch Whisky

Na Sia Single Cask Series

Abgef. 15/05/2018

Dest. 04/07/2022

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: First Fill Bordeaux Red Wine Cask

Fassnr. 18/249

297 Flaschen

61,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Der Sommer blüht noch einmal auf: Rare Seasons Summer Edition von Glentauchers

817 Sonnenstunden hat uns der Sommer 2022 bislang beschert. Das macht ihn laut Deutschem Wetterdienst zum sonnigsten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Wir nehmen die Restwärme mit in die Übergangszeit und lassen den Sommer mit unserer neuen Seasons-Abfüllung von Glentauchers noch einmal aufblühen.

Als blumig und sommerlich-leicht wird der Whisky von Glentauchers allgemein beschrieben. Zumindest von denen, die ihn schon gekostet haben. Als Single Malt abgefüllt ist der Speysider weiterhin eine Rarität. In den Warehouses unseres langjährigen Partners Signatory Vintage sind wir dennoch fündig geworden und konnten den Glentauchers 2010/2022 für unsere diesjährige Signatory Seasons Summer Edition abfüllen.

Die Einzelfassabfüllung hatte 11 Jahre Zeit, um sich auf die Saison vorzubereiten. Dafür reifte der Speyside Single Malt Scotch Whisky ausschließlich in einem Refill Sherry Butt. Abgefüllt mit 51,2% vol., entfaltet der Sommer-Dram Noten saftiger roter Früchte in Kombination mit süßem Getreide, Anklängen von Bitterschokolade sowie prickelnden exotischen Früchten.

Glentauchers 2010/2022 – Summer Edition 2022

Signatory Single Cask Seasons

Exclusively bottled for Kirsch Import

11 Jahre

Dest. 18/11/2010

Abgef. 27/06/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Sherry Butt

Fassnr. 900894

596 Flaschen

51,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Saftige rote und exotische Früchte, gepaart mit braunem Zucker, umspielen die Nase. Dabei ein Hauch von warmem Honig. Süße Getreidenoten und Anflüge von getrockneter Kiwi komplimentieren die Nase.

Gaumen: Kräftig und vollmundig kommt der Malt auf die Zunge und bringt dabei erneut rote und helle, saftige Früchte mit, gepaart mit Tönen von Bitterschokolade und floralen Aromen. Es bleibt ein Prickeln von Sternfrüchten auf der Zunge.

Nachklang: Herrlich süß mit Früchten bleibt der Malt in Erinnerung. Dazu Noten die an einen Cappuccino erinnern. Eiche setzt ein und verbleibt aromatisch trocken am Gaumen.

Maritim und komplex: Old Pulteney Single Casks for Germany

An den nördlichsten Gestaden Schottlands, wo die Nordsee auf die Küste von Caithness trifft, liegt die Stadt Wick. Sie ist Heimat eines Whiskys, der die Essenz seiner Region einfängt: Old Pulteney. „The Maritime Malt“ reift in Lagerhäusern, die der rauen Meeresluft ausgesetzt sind. Entsprechend beherrschen die Single Malts die gesamte Klaviatur von subtilen Küstenakkorden bis hin zu ausgeprägteren salzigen Noten.

Speziell für die Kunden von Kirsch Import hat die kleine Brennerei zwei ihrer vom Meer geprägten Fässer abgefüllt. Beide Single Casks reiften für mindestens 15 Jahre in Bourbon Barrels an Schottlands rauer Küste. Fass Nummer 740 hat dem Old Pulteney 2006/2022 dabei Noten von Toffee und cremiger weißer Schokolade verliehen, die zu Äpfeln, Birnen und tropischen Früchten übergehen, bevor Vanille und warme Gewürze das anhaltende Finale einleiten.

Im Bourbon Fass mit der Nummer 1454 entwickelte der Old Pulteney 2006/2022 neben typischen Vanillenoten auch Aromen von Honig-Toffee, Äpfeln und Mandeln. Salzkaramell und tropische Früchte vereinen sich schließlich zu einem cremigen, nachhaltigen Nachklang.

Old Pulteney 2006/2022

Single Malt Scotch Whisky

Exclusive to Kirsch Import – Germany

Mind. 15 Jahre

Dest. 2006

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: American Oak Bourbon Barrel

Fassnr. 740

252 Flaschen

53,4% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Old Pulteney 2006/2022

Single Malt Scotch Whisky

Exclusive to Kirsch Import – Germany

Mind. 15 Jahre

Dest. 2006

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: American Oak Bourbon Barrel

Fassnr. 1454

270 Flaschen

52,2% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt