Glenfiddich lanciert eine Hommage an die Zeit: Die „Time Re:imagined“ Reihe

Eine Hommage an die Zeit // Glenfiddich lanciert die Time Re:Imagined Reihe

Der weltweit meistausgezeichnete Single Malt Scotch Whisky, Glenfiddich, lanciert die „Time Re:imagined“ Reihe. Die neue Kollektion besteht aus 30YO, 40YO und 50YO Whiskies, die eine eindrucksvolle Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart schaffen.

Glenfiddich lanciert die „Time Re:imagined“ Kollektion. Die Abfüllungen dieser exklusiven Reihe sind ein Ausdruck des unverkennbaren Charakters der Destillerie und symbolisieren den Lauf der Zeit. Jeder der drei Single Malt Whiskies wurde durch den stetigen Lauf der Zeit geprägt und charakterisiert. Die neue Kollektion präsentiert sich in einer anspruchsvollen Verpackung, welche die Abfüllungen in ein wahres Kunstwerk hüllt. Die „Time Re:imagined“ Reihe besteht aus drei exklusiven Single Malt Whiskies. Jede Abfüllung repräsentiert einen individuellen Momente der jeweiligen Zeitgeschichte. Durch die jahrzehntelange Reifung hat jede Abfüllung der Kollektion einen einzigartigen, komplexen Charakter entwickelt. Die exklusivste Abfüllung der Reihe ist 50 Jahre gereift und geprägt von der “simultaneous time” Ihrer Entstehung. Der 40YO porträtiert die “cumulative time” und fokussiert die komplexen Geschmacksschichten, die durch das von Glenfiddich erstmals angewandte Verfahren „Remnant Vatting“ ermöglicht wurden. Der 30YO vervollständigt die Kollektion und symbolisiert die „suspended time“. In dieser Zeit unterbricht der Malt Master den Reifungsprozess, um den wahren Charakter der Abfüllung zum Ausdruck zu bringen. Seit den 1960er Jahren überwachen drei ausgewählte Malt Master den Reifungsprozess in den seltenen und hochwertigen Fässern. Nach mehreren Jahrzehnten haben die Single Malt Whiskies den Höhepunkt ihrer Reifung erreicht und sind bereit für die Lancierung.

Die anspruchsvollen Verpackungen der drei Whiskies spiegeln die verschiedenen Einflüsse der Zeitgeschichte, durch einzigartige und disruptive Designtechniken, wider. Es entsteht ein spannender Kontrast zu der idyllischen und Jahrzehnte langen Reifung des Whiskies in der schottischen Region Speyside.

Glenfiddich 50 YO

Bei dem Glenfiddich 50YO werden Whiskies aus drei unterschiedlichen amerikanischen Eiche-Fässern kombiniert. Nach deren Zusammenführung reift die Abfüllung für zwei Jahre weiter und erhält das finale Finishing im Eichenfass. Von dieser exklusiven Abfüllung sind weltweit nur 220 Flaschen erhältlich, was sie zu einem begehrten Sammlerstück macht. Die Reifung des Whiskies in den exklusiven Fässern wird von vielen Faktoren, wie Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit, beeinflusst. Diese klimatischen Bedingungen sind einzigartig und variieren stark, sie kreieren einen einmaligen Charakter. Auch die saisonalen Bedingungen wirken sich auf die Reifung aus: Heiße Sommer beschleunigen den Reifungsprozess, kalte Winter verlangsamen ihn. Die Entwicklung der Eichen-Note durch die Fässer in Verbindung mit den klimatischen Bedingungen verleiht dem Whisky seinen unverwechselbaren Geschmack. Die Verpackung ist eine künstlerische Darstellung der Klimafaktoren, die diesen außergewöhnlichen Whisky geprägt haben. Manuel Jiménez García, ein IT-Architekt, entschlüsselte die klimatischen Daten, entwickelte einen Algorithmus und entwarf ein Design, das diese 50 Jahre zum Leben erweckt.

Glenfiddich 40 YO

Der Glenfiddich 40YO wird durch ein revolutionäres Verfahren hergestellt: “Remnant Vatting”. Bei dem Prozess werden über 40 Jahre gelagerten Fässer ausgewählt und in einem speziellen Vatting Tank mit dem Remnant vermählt. Dieses Verfahren wird einzig in der Destillerie von Glenfiddich angewendet. Es entstehen komplexe Geschmacksschichten, die auch in der Verpackung künstlerisch aufgegriffen werden. Die Flasche befindet sich in einer einzigartigen Verpackung aus „Jesmonit“, einem Material mit individuellem Charakter, welches jede Verpackung zu einem Einzelstück macht. In das steinähnliche Material wurden Öffnungen eingearbeitet, welche die innere individuelle Musterung des Materials freilegen. Die Verpackung repräsentiert die zeitliche Evolution der Abfüllung.

Glenfiddich 30 YO

Der Glenfiddich 30YO stellt den Augenblick dar, in dem der Malt Master Brian Kinsman, die Reifung des Whiskies unterbricht, um mit der Abfüllung in die Flasche zu beginnen. Ein Moment für die Ewigkeit, der in einer anspruchsvollen Verpackung aufgegriffen wird. Durch sich kreuzende Striemen, die freie Ausschnitte bilden, wird der Blick auf die Flasche im Inneren freigegeben. Diese dynamische Struktur erzeugt die Illusion, dass die Flasche mühelos in Luft und Zeit schwebt.

Brian Kinsman, Malt Master bei Glenfiddich:

„In der Whiskyproduktion sprechen wir oft über die Rolle der Malt Master, sowie die damit verbundene Verantwortung, die Balance zwischen Geschmack des Whiskys und Intensität des Eichenfasses zu finden. Aber wir nehmen nicht immer zur Kenntnis, dass jedes Fass und auch jede Flasche aufgrund der Reifungszeit, einzigartig ist. Sowohl die klimatischen Bedingungen als auch die Zeit spielen eine große Rolle für den Geschmack des Whiskys. „Time Re:imagined“ von Glenfiddich ist eine Hommage an diesen Prozess und das individuelle Resultat.“

Claudia Falcone, Glenfiddich Global Brand Director:

„William Grant, der Visionär und Gründer von Glenfiddich, hatte den Traum, den besten Whisky der Region zu kreieren. Die drei Abfüllungen sind die Verwirklichung dieses Ziels. Die „Time Re:imagined“ Kollektion bringt Grants visionären Gedanken in Flaschen und hält einen flüchtigen Moment fest, der die Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart darstellt. Die Qualität dieser Abfüllungen hat uns zu den unverwechselbaren Verpackungen inspiriert, die auf besondere Weise die Zeitgeschichten dieser Single Malts erzählen und eine Hommage an die Unberechenbarkeit der Zeit sind.“

Glenfiddich 30YO – Tasting Notes

Colour – Kräftige bronze.

Nose – Ein strukturiertes Gleichgewicht aus kräftiger Eiche und süßen, subtilen Sherry-Noten.

Taste – Intensive, holzige Aromen in einer Kombination mit zart blumigen Akzenten.

Finish – Warme Honig-Note, außergewöhnlich lang anhaltend.

ABV 43%

Preis: ca. 1.100 Euro

Glenfiddich 40YO – Tasting Notes

Colour – Dunkles Mahogany.

Nose – Ein vielschichtiger Charakter aus Trockenfrüchten, dunkler Schokolade, geröstetem Kaffee und reifen schwarzen Kirschen. Abgerundet mit rauchigen Noten, Leder und Nelke.

Taste – Hochwertiger und weicher Geschmack in Anlehnung an vergangene Abfüllungen. Zunächst dominieren Noten von Trockenfrüchten, begleitet von reichhaltigen Aromen von Obstkuchen, Datteln, Rosinen und Apfelkompott bis sich schließlich holzige Eichenaromen mit zarter Note von Bitterschokolade und Torf durchsetzen.

Finish – Komplex, einzigartig und von außergewöhnlicher Intensität.

ABV 44.6%

Preis: ca. 4.100 Euro

Glenfiddich 50YO – Tasting Notes

Colour – Antikes Gold.

Nose – Reichhaltige Orangenschalen und Clementinen treffen auf komplexe Noten von Madeira-Kuchen und Muscovado Zucker. Der Duft eines Morgens in Dufftown entwickelt sich und vermischt sich mit blühenden Geranien.

Taste – Eine anhaltende Süße geht in weiche Eichen-Noten und sonnengetrocknete Vanille über. Finish – Holzig, süß und langanhaltend.

ABV 43.8%

Preis: ca. 40.000 Euro