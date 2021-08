Laphroaig kündigt diesjährige Cask Strength Whiskys an

Beam Suntory als Eigentümer stellt heute die diesjährigen Cask Strength Whiskys Laphroaig 10 Year Old Cask Strength Batch 13 und Laphroaig 25 Year Old Cask Strength 2021 vor.

Laphroaig 10 Year Old Cask Strength Batch 13 erscheint in diesem Jahr mit 57,9% Vol. und bietet laut der offiziellen Geschmacksbeschreibung Noten von Manuka-Honig und Aromen von Torf und Rauch, mit einem blumigen Abgang und würzigen Eichentanninen und Meersalz. Der Preis in diesem Jahr beträgt £77 (ca. 90 € umgerechnet).

Laphroaig 25 Year Old Cask Strength 2021 kann 51,9% Vol. vorweisen sowie eine UVP von £430 (etwas mehr als 500 €). Die offiziellen Tasting Notes sprechen von Noten von Akazienhonig, Birnentropfen, weißem Pfeffer, Thymian und Islay-Algen in der Nase. Am Gaumen bringt er Anklänge von Heidehonig, leichtem Holzrauch, Limette, Salz und schwarzer Pfeffermarinade.

Die Single Malts sind im August im Whisky-Fachhandel und kurz danach auf der Website von Laphroaig erhältlich.