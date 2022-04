Der erste Teil der Auktion war ein großer Erfolg und hat über 10.000 Euro für die Ukraine eingebracht – nun geht es mit dem zweiten Teil weiter, am Karfreitag: WhiskyJason versteigert wieder über 50 Flaschen, darunter natürlich auch gesuchte Raritäten wie den St. Kilian Signature Edition Two oder einen Springbank Local Barley 10yo 2021.

Hier die gesammelte Info dazu:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Live auf Youtube am 15.4.22, 18:00-23:30 Uhr : Charity-Auktion von 55 Flaschen Whisky für die Ukrainehilfe Teil 2

Wieder eine umfangreiche und mit tollen Flaschen bestückte Auktion zu Gunsten der Ukraine findet am Karfreitag den 15. April ab 19.30 Uhr live auf Youtube statt: WhiskyJason moderiert die Benefiz-Auktion des Vereins der Köche 1921 Fulda von Stefan Faulstich, der sich mit viel Tatkraft für die Ukraine engagiert, und der mercychefs.com – einer Organisation von Köchen, die weltweit schon über 20 Millionen Mahlzeiten für Bedürftige in 28 Ländern zubereitet hat.

Spenden an – Verein zu Gunsten von Jugend und Kochkunst Fulda e.V. DE28 5305 0180 0014 0081 53

1 Strathisla 2008 /2021 Xaver Bar Choice No. 3 mit 53,7% WB: 189164

2 Caol Ila 2008 /2021 Xaver Bar Choice No. 4 mit 54,6% WB:192052

3 Unnamed Islay 2011 /2020 Vollreifung Portweinfass Xaver Bar Choice No. 1 mit 53,4% WB: 173987

4 Old Raven „The Torrero“ mit 56.2% Gruppenabfüllungen WB ID: 183378

5 Peated German Blended Malt Whisky 2. Charity Abfüllung mit 60,2% WB:196776

6 Peated German Blended Malt Whisky 2. Charity Abfüllung mit 60,2% WB:196776

7 Dalwhinnie Distillers Edition 2006/2021 mit 43% WB:192357

8 Macallan Sherry Oak 12 mit 43% und 750ml.

9 St. Kilian Four mit 48% WB:147349

10 David Nicholson Reserve Bourbon Whiskey mit 50% WB:150539

11 Mackmyra Limousin mit 46,1% WB: 205555

12 Flasche St. Kilian Two von Jonas – Whisky Plausch WB:135377

13 Peat’s Beast Cask Strength Pedro Ximenez Sherry Wood Finish mit 54,1% WB:73785

14 23 Jahre alt. 60% Ardbeg, 35% Laphroaig, 5% Bowmore, 46,3%, 0,5l, 500 Flaschen Auflage Whiskybase-ID: 82328

15 High Coast Quercus IV mit 50,8% (500ml) WB:139714

16 Tobermory 25 Jahre 1995/2021 mit 53.9% – Cask-and-Bottles – Single Cask #1974 WB:198550

17 ST.KILIAN SINGLE CASK TASSEI EDITION 2 PEATED mit 53,5% WB:192980 (100€) plus Tasting Set „The Early Days“

18 St. Kilian Hand-Filled 2017/2020 ex-Eisbock Beer Cask mit 43,5% WB:157756

19 Campbeltown Loch Christmas 2016 mit 40% Blended Scotch Whisky Bottle code 16/380 WB:194933

20 The Grainman 1992/2018 Dumbarton 25y Casknumber 30012 mit 55.5% WB:107189

21 Riedel Glas

22 St. Kilian Three mit 50% WB:142644

23 Thorsten Frahling – Inhouse Konzert

24 Strathisla 2008 /2021 Xaver Bar Choice No. 3 mit 53,7% WB: 189164

25 Unnamed Islay 2011 /2020 Vollreifung Portweinfass Xaver Bar Choice No. 1 mit 53,4% WB: 173987

26 Speyside 2001 /2021 Xaver Bar Choice No. 5 mit 44,9% WB: 199264

27 Octave Miltonduff 2008/2022 mit 54.6% WB:205918

28 Glenfarclas 185th Anniversary mit 46% WB:183951

29 Elijah Craig A120 mit 68,3% WB:190740

30 Dimple 12 mit De Luxe mit 40%

31 Peated German Blended Malt Whisky 2. Charity Abfüllung mit 60,2% WB:196776

32 Peated German Blended Malt Whisky 2. Charity Abfüllung mit 60,2% WB:196776

33 Sagamore Cask Strength Rye mit 56,1%

34 New Riff Bourbon Bottled in Bond mit 50%

35 Wilderness Trail Small Batch Bourbon mit 50%

36 Springbank Local Barely 2021 mit 51,6% WB:203469

37 Glenmorangie Quinta Ruben 12y mit 46% WB:154262

38 Speyside 2001 /2021 Xaver Bar Choice No. 5 mit 44,9% WB: 199264

39 Strathisla 2008 /2021 Xaver Bar Choice No. 3 mit 53,7% WB: 189164

40 Canadian Club 20y WB:32982 mitt 40% & Canadian Club Classic 12 mit 40% WB: 104120 plus Samples

41 Bruichladdich The Laddie Crew Valinch 47 – Ian McLean 14y Cask No 1524 mit 63,5% 0,5L WB:190667

42 Kilchoman Spring 2011 Release mit 46% WB:21647

43 Dimple 15 aus den 90er mit 43% 750ml WB: 82979

44 Macallan Fine Oak Masters‘ Edition mit 40% WB:26179

45 Glen Scotia 15y mit 46%

46 Ben Bracken 8y Islay Single Malt mit 40% WB:143071

47 Highland Park 10 (350ml) mit 40% WB:109724

48 Fairy Cask 2009/2021 Bourbon & Port Cask mit 54.5% WB:179343

49 Stronachie 18 Jahre (Benrinnes) A.D. Rattray mit 46% WB:110941

50 Foundation Blend,Trinity Blend & Cask Strength Irish Whiskey Set

51 Torabhaig The Legacy Series – The Inaugural Release WB:174003

52 Sascha’s also „Friendly Mr Z“ – Surprise

53 Glenturret 8yo Pat Hock Whisky mit 57,5% WB: 192033

54 Kilchoman Saligo Bay mit 46% WB:182974

55 Bimber Ex-Bourbon Oak Batch 2 mit 52,2% WB:170720

56 Emperor’s Way Henry the Lion mit 56.5% WB:172427