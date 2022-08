Mit Talisker auf Helgoland ein Abenteuer erleben – das kann man mit einem Gewinnspiel, bei dem auf der Seite von Diageo, malts.de, 2 x 2 Tickets für das vierte Talisker Adventure verlost werden.

Was man dort erleben kann und wie man mit etwas Glück dabei ist, das verrät Ihnen der nachfolgende PR-Artikel:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Made by the Sea: Talisker lädt zum spektakulären Abenteuer auf Helgoland ein

Helgoland, 23.08.2022 – Zerklüftete Küsten, wilde Stürme und das Rauschen des Meeres – so riecht und schmeckt Talisker. Die schottische Whiskymarke lädt vom 7. bis 9. Oktober zu einem einzigartigen Abenteuer an der Nordsee ein: Auf malts.de werden aktuell 2 x 2 Tickets für das vierte Talisker Adventure verlost – auf die Gewinner*innen wartet ein Wochenende voller aufregender Erlebnisse, Genuss und Nachhaltigkeit. Mit dabei sind bekannte Influencer*innen, Bartender der WORLD CLASS, der Berliner Spitzenkoch The Duc Ngo , sowie Aktivist*innen, die ebenfalls die Mission zu mehr Nachhaltigkeit verfolgen.

Kulinarische Vielfältigkeit von Spitzenkoch The Duc Ngo auf Deutschlands einziger Hochseeinsel

Die Teilnehmenden starten von Bremerhaven aus mit dem luxuriösen Segelschiff ARTEMIS zur atemberaubenden Hochseeinsel Helgoland. Dort erwartet sie ein Programm, das Elemente der Natur mit Kulinarik der Spitzenklasse verbindet: Von Köstlichkeiten über spannende Workshops bis hin zur Übernachtung in gemütlichen Lotus Bell Zelten ist alles dabei, was das anspruchsvolle Abenteurerherz begehrt. Zum wiederholten Male wird der Berliner Szenekoch und Gastronom The Duc Ngo für kulinarische Überraschungen sorgen.

Gemeinsam Gutes tun: Rewild our Seas

Im Vordergrund steht dabei immer das Thema maritime Nachhaltigkeit, denn ein großes Anliegen der Whiskymarke ist es, ihren Ursprung – das Meer – zu erhalten. Dabei setzen sich Talisker und Parley for the Oceans vor allem für den Schutz der Unterwasserwälder an den Küsten weltweit ein. Welche Herausforderungen aber auch Erfolge dabei bereits aufgekommen sind, erzählt die Fotografin und Parley-Botschafterin Faine Pearl Loubser während des Segeltörns auf die Nordseeinsel. Auch der Besuch einer nachhaltigen Austernfarm steht auf der Agenda des bevorstehenden Erlebniswochenendes.

Talisker Adventure zu Hause erleben mit Talisker 10

Auch zuhause kann das Abenteuer der See genossen werden: Der Geist der Heimat wird im Duft und Geschmack des edlen Tropfen eingefangen, sodass manche sogar die Gischt des Meeres darin schmecken



Der Talisker 10 überzeugt durch seine harmonische Komplexität: die Würze, das maritime Raucharoma, die weiche Süße und der anhaltend torfige Abgang machen ihn einzigartig. Nachdem der Single Malt mindestens zehn Jahre in amerikanischen Eichenfässern gereift ist, erweckt jeder einzelne Schluck die Isle of Skye auf der Zunge zum Leben.

Am besten wird der Talisker 10 pur genossen oder als spritziger “The Sea Sour”:

Zutaten:

50 ml Talisker 10

20 ml Zitronensaft

10 ml Honigwasser

Eiweiß

3 Spritzer Celery Bitter



Zubereitung:

Alle Zutaten mit reichlich Eis im Cocktail Shaker mixen. Durchs Barsieb abseihen und pur oder auf Eis servieren. Als Garnitur passt Fenchelgrün bzw. Meerfenchel dazu.



Dieser Drink enthält 18,3 g Alkohol pro Portion