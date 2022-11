Fantastisches Resultat: Kirsch Import konnte die Umweltschutzorganisation Sea Shepherd mit der vom Unternehmen ins Leben gerufenen Spirituosenmarke gleichen Namens durch stolze 250.000 Euro unterstützen. Und das ist noch nicht alles: Da die Sondermarke unbegrenzt bestehen bleibt, wird Kirsch Import auch in Zukunft für Sea Shepherd mindestens neun Prozent des mit dem Whisky und Gin generierten Umsatzes an die Meeresretter weitergeben können.

Wir gratulieren Kirsch Import zu dieser gelungenen Aktion – mehr darüber erfahren Sie in der untenstehenden Pressemitteilung dazu:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Meilenstein der Meere: Kirsch Import generiert eine Viertelmillion Euro für Sea Shepherd

Stuhr, 03.11.2022 Kirsch Import, der familiengeführte Spirituosenimporteur und -distributor aus Niedersachsen, hat 250.000 Euro für die Umweltschutzorganisation Sea Shepherd erwirtschaftet. Die stolze Summe für die Meeresschützer:innen wurde durch die von Kirsch Import ins Leben gerufene Spirituosenmarke Sea Shepherd generiert. Mindestens neun Prozent der Umsätze kommen auf diese Weise dem Schutz der Ozeane zugute.

Für beherztes Einschreiten bekannt, hisst Sea Shepherd seit der Gründung in den USA im Jahr 1977 in Häfen rund um den Globus die Segel, wenn Meerestiere und ihre Lebensräume in Not geraten. Denn echte Umwelt-Piratinnen und -Piraten wissen: Auf hoher See, fern internationaler Behörden verblassen Schutzgesetze.

Der Spirituosen-Importeur Kirsch Import aus Stuhr bei Bremen unterstützt Sea Shepherd und bringt in Kooperation mit den Aktivist:innen Spirituosen auf den Markt. Den Auftakt machte vor gut zweieinhalb Jahren der maritim-rauchige Islay Single Malt, gefolgt von dem markanten wie beliebten Gin mit Salznoten. Beide stellen heute die solide, stets verfügbare Basis. Einige limitierte Whisky-Sonderabfüllungen ergänzten zwischenzeitlich das Angebot. Diesen Sommer kamen der Sea Shepherd Rum und Blue Ocean Gin dazu.

Nach der seit knapp drei Jahren laufenden Kooperation mit Sea Shepherd verkündet Kirsch Import heute einen Meilenstein: bis dato wurden eine Viertelmillionen Euro für die Organisation generiert. Eine üppige Summe für den Schutz der Meere. Alex Cornelissen, Global CEO von Sea Shepherd, ist begeistert:

„Wir freuen uns sehr über den großen Erfolg unserer Kooperation. Nur mit Spendengeldern können wir das tun, was wir tun: Für den Schutz der Meere und den Erhalt der Artenvielfalt kämpfen. Da hilft jeder Euro. Die üppige Summe von 250.000 Euro in so kurzer Zeit ist unglaublich hilfreich für unsere Mission. Ein riesengroßes Dankeschön an Kirsch Import!“

Da die Kooperation mit Sea Shepherd unbegrenzt weiterläuft, werden auch fortan mit dem Verkauf der Spirituosen Spendengelder generiert, die den Umweltaktivist:innen zugutekommen. Es heißt also Segel hissen für das nächste Ziel: eine halbe Million.

Über Sea Shepherd

Sea Shepherd wurde 1977 gegründet und ist zu einer weltweiten Bewegung mit unabhängigen, nationalen und regionalen Gruppen mit Tausenden Freiwilligen in mehr als 20 Ländern gewachsen. Die spendenfinanzierte gemeinnützige Organisation setzt sich im Sinne internationaler Umweltschutzgesetze mit eigener Flotte für den Schutz der Artenvielfalt und der marinen Ökosysteme ein. Sie wendet innovative Taktiken der direkten Aktion an, um zu ermitteln, zu dokumentieren und wenn nötig einzugreifen, um illegale Aktivitäten auf See und an Land zu stoppen. Ziel ist es, unsere Ozeane für nachfolgende Generationen zu schützen und zu erhalten.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosen-Branche seit 46 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 3.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.