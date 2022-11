Aus Schweden kommt Neues in den deutschen Handel: Ab 23. November wird hier der neue Mackmyra Ambassadör erhältlich sein, ein limitierter Single Malt in Fassstärke – nach dem Vorbild des Reserve-Konzepts, wo Ambassador-Fässer verwendet werden, kleine Fässer aus Ex-Bourbonfässern für die Dauben und neuer schwedischer Eiche im Fassdeckel.

Mehr zu dieser neuen Abfüllung erfahren Sie untenstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neu ab 23. November: Mackmyra Ambassadör – Kleinserie von Mackmyra nach dem Vorbild des Reservekonzepts

Mackmyra Ambassadör ist ein limitierter Single Malt Whisky in Fassstärke, der in Ambassador- Fässern gereift ist. Er ist eine Einführung in das Reserve-Konzept, das Kennern die Möglichkeit bietet, Fässer und Erfahrungen auf der ganzen Welt zu personalisieren. Ambassador ist eine historische Sammleredition, mit der Mackmyra zum ersten Mal eine Edition mit dem gleichen Design und „Look“ wie das begehrte Reserve-Konzept auf den Markt bringt.

Mackmyra hat durch seine Bemühungen, einen klaren, innovativen und modernen, schwedischen Whisky zu kreieren, das Botschafterfass geschaffen, das stark dazu beiträgt, dass sich Mackmyra entwickelt und in der Kategorie New World Whisky führend ist. Das modifizierte Fass ist eine Innovation von Mackmyra – gebaut aus Ex-Bourbon im Körper und neuer schwedischer Eiche im Deckel. Dadurch erhält der Whisky sowohl süße Vanillenoten von der amerikanischen Weißeiche (Bourbon) als auch würzige Kräuter von der schwedischen Eiche.

Mackmyra Ambassadör ist ein eleganter, nicht rauchiger Whisky, der in der Nase fruchtige Noten von grünen Äpfeln, süßen Zitrusfrüchten und subtilem Vanillefondant aufweist. Ein Hauch von Ingwer, Anis und warme Noten von Toffee und karamellisierten Mandeln am Gaumen mit einem würzigen, anhaltenden Abgang von Birne, Tabak und Zedernholz im Finale. Dieser Whisky ist eine Einführung in den Mackmyra Reserve und sein exklusives Design, bei dem Sie Ihren eigenen persönlichen Whisky kreieren.

Der Mackmyra Ambassadör wird ab dem 23. November 2022 offiziell im Handel erhältlich sein.

Mackmyra Ambassadör

Limitiert auf 3.166 Flaschen Verkaufsstart: 23.11.2022

Artikel Nummer: 1013400

Alkoholgehalt: 48,8 %.

UVP: 79,00 €

Mackmyra Ambassadör ist ein sorgfältig ausgewählter Single Malt Whisky in Fassstärke, der in Ambassador-Fässern in der Bodås-Mine gereift ist.