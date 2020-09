Neu: Aberfeldy 18 Year Old Limited Edition Pauillac Finished

John Dewar & Sons als Eigentümer der Brennerei können eine neue und limtierte Abfüllung ihrer Destillerie Aberfeldy vorstellen. Aberfeldy 18 Year Old Limited Edition Pauillac Finished reifte zunächst 18 Jahre in einer Kombination aus First-Fill Bourbon, Re-Fill and Re-Char Fässern. Danach lagerte er für etwa 4 bis 5 Monaten in französischen Rotwein-Fässern aus Pauillac, Bordeaux.

Aberfeldy 18 Year Old Limited Edition Pauillac Finished ist mit einer etwas höheren Alkoholtärke von 43 % Vol. abgefüllt und erscheint in limitierter Auflage, ohne dass deren Höhe angegeben ist.

Diese neue Abfüllung kostet £ 95 und seit dem 8. September einen Monat lang exklusiv in der Aberfeldy Distillery und dem Online-Shop erhältlich: https://shop.dewars.com/.

Anschließend wird sie in den folgenden Märkten eingeführt: USA, China, Taiwan, Deutschland und Frankreich.