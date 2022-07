Neu bei Kirsch Import: Bottlings von GlenWyvis, The GlenAllachie und Fary Lochan

Neben dem Batch 2 der 2018 Vintage-Abfüllung der GlenWyvis Distillery stellt uns Kirsch Import in den wöchentlichen Neuigkeiten noch zwei Einzelfass-Abfüllungen vor: Ein Single Oloroso Puncheon von The GlenAllachie, sowie aus der dänischen Craft-Brennere Fary Lochan ein First Fill Bourbon Barrel, ausgewählt vom Whisky Druid.

Hier alle weiteren Details und Informationen:

Geschmackvolles Gemeinschaftsprojekt: Whisky der GlenWyvis Distillery – neu bei Kirsch Import!

Mehr als 3.600 Unterstützer machten das Projekt GlenWyvis Distillery möglich. Die 2015 in den schottischen Highlands nahe Inverness gegründete Whiskybrennerei ist vollständig in Gemeinschaftsbesitz. Eine rekordverdächtige Crowdfunding-Kampagne finanzierte das Projekt im Wert von 3,8 Millionen Pfund und ließ nach 90 Jahren die Brennereitradition der Stadt Dingwall wieder aufleben. Die ganze Geschichte können Sie auf whiskyexperts.net nachverfolgen.

Eingebettet zwischen den Ausläufern des Ben Wyvis bringt GlenWyvis erneuerbare Energien (die Brennerei ist komplett unabhängig vom Stromnetz) mit lokaler Gerste, langer Fermentation und traditionellen Kupferbrennblasen zusammen. So entsteht ein robuster Single Malt, duftend und fruchtig. Ende 2021 veröffentlichte die kleine Brennerei ihren ersten Whisky. Ab heute ist der GlenWyvis Batch 2 / 2018 Vintage verfügbar.

Für ihren Highland Single Malt Scotch Whisky verwendet GlenWyvis ausschließlich einheimische Concerto-Gerste. Ca. 96 Stunden fermentiert die regionale Maische, bevor sie in der gedrungenen 2.500-Liter-Wash-Still und der 1.700-Liter-Spirit-Still destilliert wird. Ein kompromissloser Heart Cut wurde für das 2022 Release in 23 Fässer abgefüllt: First Fill Tennessee Whiskey Casks verleihen ihm komplexe Süße, Oloroso Hogsheads steuern üppige Fruchtnoten bei und Refill Scotch Whisky Hogsheads unterstreichen den duftenden, würzigen Charakter des New Makes.

GlenWyvis Batch 2 / 2018 Vintage

Highland Single Malt Scotch Whisky

Dest. 03-08/2018

Abgef. 05/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Tennessee Whiskey Casks, First Fill Oloroso Sherry Casks, Refill Hogsheads

46,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Weiche weiße Trauben, die in eine marmeladige Süße übergehen.

Gaumen: Vanillepudding, Brausepulver und Pear-Drops-Bonbons.

Nachklang: Anfängliche dunkle Schokolade mit anhaltenden Sommerbeeren.

Solokünstler aus der Speyside:

Single Oloroso Puncheon von The GlenAllachie

Der Weg in die Unabhängigkeit führte für The GlenAllachie unter Billy Walker und Co. von Anfang an über Süß- und Südweinfässer. Sherryreifung ist ein Charakteristikum ihrer Standard-Range. Mit limitierten Single Casks zeigt die inhabergeführte Brennerei die aromatische Bandbreite einzelner Fässer aus den insgesamt 16 Lagerhäusern. Ab heute ist ein neues Beispiel für die komplex-fruchtige Vielfalt von The GlenAllachie verfügbar: The GlenAllachie 2006/2022.

Feinschmecker, die eine der 710 Flaschen ergattern, dürfen sich auf ein üppiges Genusserlebnis freuen. Der 15-jährige Speyside Single Malt Scotch Whisky reifte ausschließlich in einem Oloroso Sherry Puncheon. Bei kräftigen 59,7% vol. Cask Strength entfaltet der fast burgunderrote Single Malt ein Profil, das an Schwarzwälder Kirschtorte denken lässt und Süße harmonisch mit Backgewürzen und Ingwer in Einklang bringt.

The GlenAllachie 2006/2022 – Oloroso Puncheon

Speyside Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre

Dest. 10/10/2006

Abgef. 03/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Puncheon

Fassnr. 800547

710 Flaschen

59,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Viel Krokant, schwarze Kirschen und Honigwaben, mit einem Hauch von Sirup, Zimt und Muskatnuss.

Gaumen: Wellen von Gewürzorangen, Feigensirup und Muscovado-Zucker, gefolgt von Schwarzwälder Kirschtorte, üppiger Schokolade und Ingwer.

Der Druide zu Besuch in Dänemark:

Rauchiges Whisky Druid Single Cask von Fary Lochan

Michel Reick ist wieder einmal ausgerückt, um sein Händchen für Fässer zu belegen. Für das neueste Single Cask der Whisky-Druid-Serie führte ihn seine wohlgeübte Nase in den hohen Norden – zu Fary Lochan. Drei Geschwister und ihre Mutter führen die kleine Craft-Brennerei im waldigen Herzen Dänemarks. Ihre Spezialität? Whisky aus Gerstenmalz, das zum Teil über Brennnesselrauch gedarrt wird. Vom Getreide bis zu den Heilkräutern bedient sich Fary Lochan in der Region. Gebrannt wird allerdings nach schottischem Vorbild und in Pot Stills aus dem Whisky-Mutterland.

Unabhängige Abfüllungen des einzigartigen Danish Single Malt Whiskys sind hierzulande äußerst selten. Für eine feste Größe wie den Whisky-Druiden hat der Familienbetrieb aber eine der wenigen Ausnahmen gemacht. Whisky Druid Fary Lochan 2016/2022 reifte 5 Jahre lang in einem First Fill Bourbon Barrel. Die amerikanische Eiche und der aromatische Brennnesselrauch gehen eine komplexe Kooperation ein, in der sich würzige Gartenkräuter und angenehmer Rauch ebenso wohl fühlen wie weiße Schokolade, Vanille und Beeren. Der unverfälschte Hochgenuss kam mit 57,3 Volumenprozenten in die limitierten Flaschen.

Whisky Druid Fary Lochan 2016/2022

Peated Danish Single Malt Whisky

5 Jahre

Dest. 2016

Abgef. 2022

Herkunft: Dänemark

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr. 2016-15

263 Flaschen

0,7 Liter

57,3% vol. Cask Strength

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Vanillezucker, dezente Gartenkräuter und ein Hauch von Rauch. Dann frischer und würziger werdend, mit intensivierenden Noten von Erdbeeren und Stachelbeeren sowie schließlich weißer Schokolade mit Haselnuss.

Gaumen: Ölig mit Vanillesüße, Kräutern und im Hintergrund dezentem Rauch. Die Schokoladennoten nehmen zu, dazu stoßen leichte, angenehme Wachstöne und kräftiger werdender Rauch, der lange verbleibt.

Nachklang: Lang und rauchig mit Kräuterwürze, Vanille und weißer Schokolade.