Neu bei Kirsch Import: Himmlische Drams & Sommerfrüchte aus der Speyside

Kirsch Import stellt in dieser Woche in den Neuheiten zwei neue Abfüllungs-Reihen: Die Small-Batch-Serien Horsemen & Archangels. Und aus der Speyside kommen die beiden Abfüllungen der Distillery Labels Range von Gordon & MacPhail, genauer aus den Brennereien Strathisla und Auchroisk.

Hier alle Details und Infos, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Himmlische Drams: Start der neuen Signatory-Serien Horsemen & Archangels

In aufwühlenden Zeiten besinnt sich der Mensch gern auf Beständiges. Und was ist immerwährender als der Himmel über unseren Köpfen, ob mal blau oder grau? Zwei neue Small-Batch-Serien richten ihren Blick daher jetzt himmelwärts. Mit starker Bildsprache überbringen die Horsemen, die vier Reiter der Apokalypse, sowie die Archangels, das Erzengel-Quartett, ihre Prophezeiung: fassstarken Hochgenuss. Für diesen greifen die Abfüllungen auf den an Umfang geradezu biblischen Holzschatz von Signatory Vintage zurück.

Als erster Reiter verkündet der Caol Ila 2012/2022 den Start in die Horseman-Serie. Düster illustriert von Tom Thiel, dessen Kunst u.a. auf CD-Covern der Melodic-Death-Metal-Band „Amon Amarth“ oder auch unserer Vikings-Serie verewigt ist, und natürlich dunkel gereift. Abgefüllt wurde der torfige Insulaner nach 10 Jahren aus einem Sherry Butt und zwei Bourbon Hogsheads. Den strahlenden Bernsteinton des Highlanders Ben Nevis 2014/2022 – Archangel No.1 beleuchtet der Erzengel Gabriel. Seine köstliche Botschaft reifte für 8 Jahre in einem First Fill Oloroso Sherry Butt und einem Second Fill Port Pipe.

Caol Ila 2012/2022 – Horseman No.1

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Sherry Butt, Bourbon Hogsheads

1.238 Flaschen

58,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ben Nevis 2014/2022 – Archangel No.1

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

8 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt, Second Fill Port Pipe

1.336 Flaschen

58,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Sommerfrüchte aus der Speyside: Neuheiten von Gordon & MacPhail

Einst kleiner Feinkostladen, zählt Gordon & MacPhail heute zu den internationalen Experten in der Reifung besonderer Scotch Whiskys. Seit vier Generationen ist das Unternehmen in Familienbesitz und hat die eigenen Fässer mit Destillaten aus über 100 schottischen Brennereien kombiniert. In mehr als 125 Jahren hat sich der unabhängige Abfüller so das ein oder andere Privileg erarbeitet – etwa die Retro-Etiketten einiger der beliebtesten Destillerien Schottlands für ihre Abfüllungen verwenden zu dürfen.

Diese Distillery Labels Range von Gordon & MacPhail begrüßt einen Neuling in ihren Reihen. Der Strathisla 2009/2022 aus einer der ältesten Brennereien Schottlands verbindet nach rund 13 Jahren Reifung würzigen Ingwer mit süßen Kirschen, kandierten Veilchen und Gartenminze.

Circa gleichaltrig wurde der eher seltene Auchroisk 2009/2022 aus der Connoisseurs Choice im Côte Rôtie Cask veredelt. Das Fass aus der für Spitzenweine bekannten Region verleiht ihm üppige Noten von Sommerfrüchten.

Strathisla 2009/2022

Distillery Labels

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Dest. 2009

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Auchroisk 2009/2022

Connoisseurs Choice

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 2009

Abgef. 11/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Bourbon Barrel, Côte Rôtie Cask Finish

2.060 Flaschen (insgesamt)

45% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert