Neu bei Kirsch Import: Isle of Raasay Rye And Sherry Double Cask – der erste aus dem Sherryfass

Wer die Abfüllungen der Isle of Raasay Distillery aufmerksam verfolgte, der hat bislang vergeblich auf eine Sherryfass-Abfüllung gewartet. Bislang, denn jetzt ist sie unter dem Namen Isle of Raasay Rye And Sherry Double Cask erschienen und wird dank Kirsch Import demnächst auch im deutschen Handel verfügbar sein.

Hier alle Infos zu dieser Premierenausgabe:

Sherry-Premiere … feiert das Distillery Special Release von Isle of Raasay

Mit Premieren kennt sich die Isle of Raasay Distillery gut aus. Die Brennerei mit einer der schönsten Aussichten Schottlands ist die erste, die jemals legal auf der Hebrideninsel Whisky und Gin gebrannt hat. Ihr Single Malt baut zudem auf eine Fasskombination, die es so in der Geschichte des schottischen Whiskys noch nie gab. Mit ihrem Distillery Special Release präsentiert die Brennerei nun erstmals eine Abfüllung ihres Hebridean Single Malts aus Sherryfässern.



Für den Isle of Raasay Rye And Sherry Double Cask reifte der Insel-Whisky aus getorften (48-52ppm) und ungetorften Rohbränden zunächst in Peated American Oak Rye Whiskey Casks. Zur Veredelung zogen die Brenner anschließend eine Kombination aus Pedro Ximénez und Oloroso Sherry Quarter Casks heran. Das Ergebnis: Ein festlicher Whisky mit pfeffriger Würze, Mandeln, süßen Früchten und Gewürzen wie Muskatnuss und Nelke.

Isle of Raasay Rye And Sherry Double Cask

Hebridean Single Malt Scotch Whisky

Distillery Special Release

Dest. 17/09 – 24/09/2018

Abgef. 12/10 – 11/11/2022

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: Peated Woodford Reserve American Oak Rye Whiskey Casks, Oloroso & Pedro Ximénez Sherry Quarter Casks (Finish)

8.556 Flaschen (insgesamt)

52% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert