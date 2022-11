Mit Sherryfass Weihnachten feiern: Gewinnen Sie 3x den Isle of Raasay Rye And Sherry Double Cask Distillery Special Release!

Weihnachten steht vor der Tür, und damit die Zeit des Schenkens. Also: Warum sollte man sich nicht auch einmal selbst etwas schenken? Das können Sie – mit unserem neuesten Gewinnspiel, das wir gemeinsam mit unserem Partner Kirsch Import veranstalten. Diesmal geht es um eine Premiere: Wir verlosen drei Mal den Isle of Raasay Rye And Sherry Double Cask, Distillery Special Release, Hebridean Single Malt Scotch Whisky (52% vol., 0,7 Liter) – die allererste Sherryabfüllung aus der vielprämierten neuen Brennerei auf der Isle of Raasay.

Wie sie ihn gewinnen können? Ganz einfach. Lesen Sie den nachfolgenden Text über Ihren möglichen Gewinn und seine Destillerie aufmerksam – danach können Sie unsere Gewinnfrage recht einfach beantworten und die Antwort einsenden. Dann braucht es nur etwas Glück…

Aber Achtung: Dieses Gewinnspiel läuft nur eine Woche! Lieber gleich mitmachen als später drauf vergessen ;-).

Jetzt wünschen wir viel Spaß und viel Glück!

Isle of Raasay: erster legaler Whisky der Insel

120 Einwohner, zwei Geschäfte, ein Hotel, dazu launisches Klima und eine atemberaubende Landschaft – das war die Isle of Raasay bis zum Jahr 2017. Seitdem gibt es dort eine Attraktion mehr: die erste legale Whisky-Destillerie der schottischen Insel.

Die Isle of Raasay Distillery ist das Herzstück der engmaschigen Inselgemeinde: Vom einheimischen Architekten Olli Blair entworfen, von den Inselbewohnern gebaut und seit ihrer Eröffnung von Norman Gillies – einem echten Kind der Insel – geleitet. Über zehn Prozent der mittlerweile rund 161 Einwohner sind an der handwerklichen Herstellung des Raasay Single Malts und Hebridean Gins beteiligt.

Bilderbuch-Brennerei: eine der schönsten Aussichten Schottlands

Die Köpfe hinter der Destillerie sind Bill Dobbie und Alasdair Day von den Raasay and Borders Distillers (R&B Distillers), zuvor bekannt als unabhängiger schottischer Abfüller. Mit der Isle of Raasay Distillery haben sie sich ihren Traum von der eigenen Brennerei erfüllt – auf dem Anwesen eines alten viktorianischen Hauses und mit einer der wohl schönsten Aussichten Schottlands auf Skye.

Nach einigen Versuchen und Experimenten brachten die beiden nach mehr als 40 Jahren zudem mit den alten isländischen Gerstensorten Bere und Iskria den Gerstenanbau zurück auf die Insel – für einen in Zukunft 100%igen Raasay Single Malt Whisky.

Isle of Raasay Sherry Special: Whisky-Weihnachten feiern!

Der dauerhaft verfügbare Isle of Raasay Single Malt kombiniert getorfte (48-52ppm) und ungetorfte Rohbrände. Beide reifen separat voneinander an der Küste der winzigen schottischen Insel in je drei Fasstypen: First Fill Rye Whiskey Casks, Virgin Chinkapin Oak Casks und First Fill Bordeaux Red Wine Casks. Das Resultat dieser Pionier-Fasskombination in der Geschichte des Scotch Whiskys? Eleganz, Komplexität und Charaktertiefe, bei der Kirsche auf Aprikosen und Holzrauch auf Salzkaramell trifft.

Mit ihrem Distillery Special Release präsentiert die Brennerei erstmals eine Abfüllung ihres Hebridean Single Malts aus Sherryfässern. Für den Isle of Raasay Rye And Sherry Double Cask reifte der Insel-Whisky zunächst in Peated American Oak Rye Whiskey Casks. Zur Veredelung zogen die Brenner anschließend eine Kombination aus Pedro Ximénez und Oloroso Sherry Quarter Casks heran. So entstand ein festlicher Whisky mit pfeffriger Würze, Mandeln, süßen Früchten und Gewürzen wie Muskatnuss und Nelke. Perfekt für die aktuelle Jahreszeit.

Wir verlosen drei Exemplare des festlichen Isle of Raasay Distillery Special Releases aus Sherryfässern!

Isle of Raasay Rye And Sherry Double Cask, Distillery Special Release, Hebridean Single Malt Scotch Whisky (52% vol., 0,7 Liter): erste Sherry-Abfüllung der Brennerei, gereift in Peated Woodford Reserve American Oak Rye Whiskey Casks, veredelt in Oloroso und Pedro Ximénez Sherry Quarter Casks. Sonderabfüllung, limitiert auf weltweit 8.556 Flaschen.

Und so gewinnen Sie eines der drei Exemplare des festlichen Isle of Raasay Distillery Special Releases aus Sherryfässern:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: Welche Quarter Casks wurden zur Veredelung des Whiskys für diese einzigartige Sonderausgabe verwendet?

a. Fino- und Manzanillafässer

b. Oloroso und PX-Fässer

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Raasay“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 4. Dezember 2022, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 5. Dezember 2022 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Kirsch Import versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Raasay“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 4. Dezember 2022, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*in werden am 5. Dezember 2022 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Kirsch Import sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Kirsch Import versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team