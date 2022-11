Der heißeste japanische Whisky Chichibu „7 Gods Of Fortune“ kommt nach Wien – und Sie können bei der Vorstellung dabei sein!

Nach dem riesigen Erfolg der Chichibu Intergalactic-Serie der Vienna Distribution GmbH kommt nun die Fortsetzung des Erfolgsprojekts zwischen der japanischen Brennerei und dem holländisch/österreichischen Importeur nach Österreich: Mit dem „The 7 Gods Of Fortune“-Projekt wird es bis 2025 insgesamt sieben neue Abfüllungen aus der japanischen Kult-Destillerie geben. Die ersten beiden Bottlings dürfen wir Ihnen hier erstmalig vorstellen: „Ebisu“ und „Hotei“.

Aber damit nicht genug: Wir bieten gemeinsam mit der Vienna Distribution GmbH einem unserer Leser oder Leserinnen aus Österreich die Möglichkeit, die beiden Abfüllungen im Rahmen einer Präsentation und eines Tastings am Mittwoch, dem 7. Dezember, um 18 Uhr, im Grand Hotel Vienna kennenzulernen. Serviert werden dazu original japanische Köstlichkeiten aus der Küche des legendären „Unkai“.

Wie Sie dabei sein können, erfahren Sie am Ende der Info zu den neuen Abfüllungen und dem Tasting-Event:

Der heißeste japanische Whisky Chichibu „7 Gods Of Fortune“ kommt nach Wien!

Die Vienna Distribution GmbH ist einer der jüngsten Spirituosenimporteure Österreichs und erregt internationale Aufmerksamkeit durch ihre jährlichen, exklusiven japanischen Whisky-Veröffentlichungen.

Wie der Name schon sagt, befindet sich der Sitz des Unternehmens in Wien, von wo aus Spirituosen aus der ganzen Welt importiert und an Cash & Carry‘s, Supermärkte, Spirituosengeschäfte, Hotels und Restaurants in Österreich verkauft werden. Maria Kitsati, kaufmännische Leiterin von Vienna Distribution ist begeistert:

„Das Geschäft boomt, man merkt, dass die Menschen mehr Wert auf qualitativ hochwertige Spirituosen legen.“

Vor 3 Jahren begann die Abfüllung eines der derzeit seltensten und exklusivsten japanischen Whiskys namens Chichibu. Der Name steht für das japanische Dorf, aus dem der Whisky stammt. Die Serie trug den Namen „Intergalactic Series“ und umfasste 6 verschiedene Abfüllungen im Zeitraum von 3 Jahren.

„Chichibu hat uns vor 3 Jahren aufgrund unserer guten Arbeit in Österreich die Möglichkeit gegeben, zwei Chichibu-Whiskyfässer auszuwählen. Wir haben eine Geschichte entwickelt, die schönsten Geschenkboxen ausgewählt, exklusive Masterclasses gegeben und ein Gesamterlebnis für viele Whiskykenner geschaffen.

Auch wenn der Whisky nicht älter als 6 Jahre ist, gehört er zu den begehrtesten Whiskys seiner Zeit. So etwa flogen Whiskyfans extra aus Los Angeles und Taiwan ein, um eine Flasche in die Hände zu bekommen. Sogar Forbes hat dieser Sonderveröffentlichung einen Artikel gewidmet. Die Leute haben am Telefon geweint, als sie hörten, dass sie keine Flasche kaufen konnten, es war verrückt.“ Maria Kitsati

Die Preise stiegen, als Vienna Distribution ankündigte, die Serie nicht mehr fortzusetzen. Es gab viele Ideen und Vienna Distribution wollte sehen welche Möglichkeiten das neue Chichibu-Projekt bringen könnte. Ein komplettes Intergalactic-Set mit 6 Flaschen kostet mittlerweile bei Auktionen um die 25.000 EURO. Es ist aber schon fast unmöglich, überhaupt ein komplettes Set zu bekommen.

Maria Kitsati blickt auf eine wundervolle Reise mit tollen Erinnerung auf die Intergalactic-Serie zurück und freut sich auf die neue Chichibu-Serie mit der wir eine der coolsten japanischen Whisky-Abfüllungen herausbringen – „The 7 Gods of Fortune“. Die 7 Abfüllungen werden im Zeitraum von 2022 bis 2025 auf den Markt kommen und mit Sicherheit eine neue Messlatte setzen.

The Seven Gods of Fortune

Seit dem Mittelalter werden in Japan „Die 7 Glücksgötter“ besonders zu Neujahr verehrt. Jeder Gott steht für Glück, trägt aber auch bestimmte Eigenschaften und Assoziationen.

1. Edition „Ebisu“

Ebisu, der Glücksgott lächelt immer und ist oft als Fischer verkleidet. Heute symbolisiert er nicht nur sicheres Segeln und reichlich Fischfang, sondern auch geschäftlichen Wohlstand für Kaufleute in allen Branchen und Erfolg für Menschen in allen Berufen.

Die 1. Edition „Ebisu“ wird mit 64,5% abgefüllt, hat eine Gesamtauflage von 220 Flaschen und wurde in einem Ex-Bourbon-Fass mit der zweiten Füllung gereift, der mit der Fassnummer #7075 ausgeführt wurde. Ebisu wurde 2016 destilliert und 2022 abgefüllt.

Der zweite Gott in der Serie der 7 Glücksgötter ist Hotei. Er ist der Gott der Zufriedenheit und des Glücks. Hotei hat ein fröhliches Gesicht und einen dicken Bauch. Außerhalb Japans ist er weithin als der dicke, glückliche oder lachende Buddha bekannt. Auf dem Rücken trägt er einen großen Stoffbeutel, der nie leer wird, denn er versorgt Arme, Bedürftige und Kinder damit.

2. Edition „Hotei“

Die 2. Edition „Hotei“ wird mit 62,6% abgefüllt und hat eine Gesamtauflage von 171 Flaschen und wurde in einem Ex-Bourbon-Fass mit der Fassnummer #6066 gereift. Im Jahr 2016 destilliert und 2022 abgefüllt.

Das „The 7 Gods Of Fortune“-Projekt entsteht in Zusammenarbeit mit WARBB, einem der am schnellsten wachsenden Digital- und NFT-Designer seiner Zeit. Seine digitale Kunst kann als bunt gemischt mit Tiefe und Natur definiert werden. Die Person hinter WARBB, Robbin Snijders, sagte

„Als ich von dieser wunderbaren Whiskymarke angesprochen wurde, war ich überglücklich. Es ist eine Ehre, zum Gesamtkundenerlebnis beizutragen, und für mich ist es der ultimative Weg, meine Kunst zum Leben zu erwecken. Ich möchte den stolzen Besitzer der seltenen Chichibu-Flasche in die Welt bringen, die ich erschaffen habe, die Welt von WARBB.“

Ichiro Akuto ist der Besitzer der Chichibu-Brennerei und gilt als Star der japanischen Whiskyindustrie. Er ist die wohl einflussreichste Person im japanischen Whiskymarkt, der Chichibu und die stillgelegte Destillerie Hanyu seiner Familie zu diesen Erfolgen geführt hat. Jedes Jahr veröffentlicht Akuto zwei Einzelfässer für Salud Distribution und Vienna Distribution. Die „7 Gods of Fortune“ sind ein Projekt der Salud Holding Group.

Vienna Distribution ist Teil der Salud Holding, einer niederländischen Gesellschaft, die heuer, im Jahr 2022 ihr 10-jähriges Jubiläum feiert. Deshalb finden Sie in jeder Geschenkbox den Text: „Um ein Jahrzehnt des Erfolgs zu feiern! Cheers!”

Präsentiert wird der Whiskey im Rahmen eines Tastings am Mittwoch, dem 7. Dezember, um 18 Uhr, im Grand Hotel Vienna. Serviert werden original japanische Köstlichkeiten aus der Küche des legendären „Unkai“.

Wir verlosen ein Golden Ticket zu dieser exklusiven Veranstaltung mit Verkostung der neuen „7 Gods of Fortune“-Abfüllungen und anderen japanischen Whiskys!

Eine Leserin oder ein Leser von Whiskyexperts kann jetzt bei dieser tollen Veranstaltung dabei sein – Sie erhalten das Golden Ticket zur Veranstaltung und bei Bedarf eine Übernachtung in Wien (die Fahrtkosten werden aus organisatorischen Gründen nicht übernommen). Machen Sie mit, wir freuen uns auf Sie als unseren Gast!

Was: Präsentation der neuen Chichibu-Serie „THE SEVEN GODS OF FORTUNE“

Wann: Mittwoch, 7. Dezember, 18:00 Uhr

Wo: Grand Hotel Vienna, (7. Stock), Kärntner Ring 9, 1010 Wien

Wie: Sie senden einfach eine Mail an contest@whiskyexperts.net mit dem Betreff „Chichibu“.

Teilnahmeberechtigt sind nur Teilnehmer aus Österreich, die zum Zeitpunkt der Präsentation das 18. Lebensjahr erreicht haben. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 1. Dezember 2022, 23:59 Uhr.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.