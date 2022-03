Neu bei The Whisky Shop Hartheim: O’Malley’s Irish Whiskey und Fin O’Malley Krimi von Carolin Römer, Band 6

Über eine nette Kombo informiert uns The Whisky Shop Hartheim: Man importiert dort den O’Malley’s Irish Whiskey, der für das Fisherman Pub in Foley gebrannt und gereift wurde und dazu ein Finish im Port- und PX-Fass erhielt. Für diesen Irish Whiskey gibt es einen passenden Begleiter, nämlich einen Fin O’Malley Krimi von Carolin Römer, der auch im The Fisherman Pub spielt.

Hier die Infos dazu:

Neu im Whisky Shop Hartheim: O’Malley’s Irish Whiskey

Flasche 0,35L Euro 32,00

Der Whiskey aus einer bekannten irischen Destille durfte mehr als 6 Monate in einem Portwein Cask und etwas mehr als ein Jahr in einem Sherry PX Cask reifen. Die Whiskeys sind ca. 6-7 Jahre alt, und durften in kleinen Firkins reifen.

Farbe

Tief dunkel-rotes Mahagoni

Duft

Kräftige Noten von altem Wein und Sherry. Leicht alkoholisch aber mit viel Süße. Dunkle Schokolade, frischer Espresso.

Körper

Fein und etwas ölig

Geschmack

Kräftige Süße am Gaumen. Alkohol ist nur wenig spürbar. Leicht trockenes, aber kräftig süßes Mundgefühl. Zuerst leicht ölig, dann fruchtig süß.

Abgang

Im Abgang nur mittellang und leicht trocken, aber lang und süß im Mund. Die Süße bleibt relativ lang und überdeckt das trockene Mundgefühl, das relativ lange mit feiner trockener Süße im Mundraum bleibt.

Der neue Krimi von Carolin Römer Band 6, Alle Schuld will Sühne.

Ein Fin O’Malley Krimi. Im Fishermans Pub in Foley wird natürlich nur der O’Malleys Whiskey,

sowie der Fisherman’s Fellow, ein Irish Poteen ausgeschenkt. Mehr im Buch.

Es kostet Euro 14,00.

Whiskey und Buch sind erhältlich im The Whisky Shop Hartheim.