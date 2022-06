So neu, dass wir Ihnen momentan noch kein Flaschenbild, dafür aber bereits die Etiketten zeigen können: Vienna Distribution, Importeur von Starward in Österreich, bringt eine Einzelfassabfüllung des Whiskys aus Melbourne in die Alpenrepublik – und das ist erst der Auftakt einer Reihe weiterer Single Casks, die aus verschiedenen Brennereien für Österreich abgefüllt werden.

Lesen Sie hier mehr über den Starward Single Cask „Austria“ Edition, der schon bald für rund 75 Euro im Handel erhältlich sein wird – und über weitere geplante Austria Editions aus dem Portfolio von Vienna Distribution:

Neu bei Vienna Distribution: Starward Single Cask “Austria” Edition.

Während das Jahr langsam vorübergeht, hat das Team von Vienna Distribution hart daran gearbeitet so viele Single Casks wie möglich exklusiv für Österreich im Jahr 2022 anzubieten. Was steht also an? Unteranderem Single Casks des japanische Mars Whisky, Penderyn, Loch Lomond, Glen Scotia, Chichibu, Kavalan, Edradour und noch viele mehr!

Maria Kitsati, Geschäftsführerin von Vienna Distribution, freut sich dieses Jahr mit Starward den Startschuss für die anstehenden Single Barrel Releases geben zu dürfen.

„Starward macht sich in Österreich sehr gut und mit dem Single Cask Release können wir unsere spezialisierten Whisky-Händler in Österreich belohnen“ so Frau Kitsati. Wir werden in wenigen Tagen die Starward Single Cask „Austria“ Edition auf den Markt bringen, diese reift 4 Jahre in französischen Rotweinfässern und wird mit 58,7 % abgefüllt. Die Fässer stammen aus der berühmten australischen Weinregion „Barossa Valley“.

Insgesamt gibt es 240 Flaschen mit einer geschmacklichen Note von schwarzer Johannisbeere, Zimt und Birne. Die Flaschen werden nur in ausgewählten Spirituosengeschäften in ganz Österreich angeboten und der Verkaufspreis liegt bei rund 75 Euro pro Flasche. Nicht kältefiltriert und in Fassstärke abgefüllt.

Die australische Whiskybrennerei Starward gewann 15 Goldmedaillen, bei dem kürzlich stattgefundenen San Francisco World Spirits Wettbewerb 2022, für 15 Whiskys, darunter Two-fold, Nova und Fortis aus dem Kernsortiment sowie Spezialitäten wie Ginger Beer, Octave Barrels und Tawny Cask aber auch eine große Auswahl aus dem Single Barrel Sortiment.