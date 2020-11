Neu: Dingle Distillery Fourth Single Pot Still Release

Neues hört man aus der Dingle Distillery im gleichnamigen Ort an der Westküste Irlands: Dort wurde soeben der Dingle Distillery Fourth Single Pot Still Release veröffentlicht, ein mit 46,5% vol. abgefüllter Single Malt, der in insgesamt 25 ex-bourbon und ex-oloroso Fässern reifte.

8000 Flaschen wurden abgefüllt, der Verkaufspreis liegt bei 95 Euro, ab morgen ist er von der Destillerie und Fachhändlern in Irland erhältlich. Zusätzlich zu den 8000 Flaschen wird es auch 500 Flaschen mit dem Whiskey in Fassstärke geben, allerdings wissen wir dazu keinen Preis.

Zum Geschmack: Der Dingle Distillery Fourth Single Pot Still Release bietet in der Nase Toffee-Pudding, Schwarzwälder Kirschtorte sowie Butterscotch-Eiscreme. Am Gaumen findet man Gewürze, Feigen, Rosinen, dunkel Schokolade und Nüsse.