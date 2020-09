Neu: Fettercairn 46yo

Recht aktiv ist man bei Whyte & Mackay, was Neues aus deren Destillerie Fettercairn in den schotischen Highlands betrifft: Dort ist, nach einem neuen Kernportfolio und einer limitierten 16 Jahre alten Abfüllung, soeben der Fettercairn 46yo erschienen.

Der Fettercairn 46yo wurde am 8. Mai 1973 destilliert und reifte danach in ex-Bourbonfässern, bvor er für vier Jahre in 40 Jahre alte Tawny Port Pipes umgefüllt wurde. In die Flasche kam er letztendlich dann mit 42,5% Alkoholstärke.

Der Geschmack wird von der Brennerei so beschrieben:

Die Nase erlebt überreife Bananen, getoatstetes Brot, Citrus, Pflaumen, Rosinen, Bitterschokolade, Feigen und Gewürze. Am Gaumen dann gewürzte Birnen, Kaffee, karamellisierte Orange, Lakritze, dunkle Kirschen und Melasse

Laut Etikett sind es gerade einmal 55 Flaschen geworden, die man jeweils in einer attraktiven Holzbox mit Kupferelementen erwerben kann. Der Fettercairn 46yo wird noch im September bei ausgesuchten Fachhändlern zu kaufen sein – sein Preis: 8500 Pfund, ca. 9300 Euro.