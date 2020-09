Neu: Jameson Crested Finished in Black Ball Metric Stout Barrels

Jameson präsentiert eine neue Abfüllung ihres Crested X. Diese entstand in Zusammenarbeit mit Eight Degrees Brewing, einer microbrewery, welche in unmittelbarer Nachbarschaft zur Jameson Destillerie in der Grafschaft Cork liegt. Im letzten Jahr, anlässlich ihres achtjährigen Bestehens, veröffentlichte die kleinen Brauerei ihr Black Ball Metric Stout, ein in Jameson-Fässern gereiftes Bier. Fast folgerichtig entschied Jameson, in diesen, mit Stout vorbelegten Fässern, einen besonderen Whiskey zu kreieren. Jameson Crested, aufgrund seines hohen Pot Still Anteils und des Einflusses der Sherry-Fässern, war die zu diesen Casks passende Wahl. Die Fässer wurden im November letzten Jahres befüllt. Jameson Crested reifte darin vier Monate lang nach, und Jameson Crested Finished in Black Ball Metric Stout Barrels war bereit, um abgefüllt zu werden.

Jameson Crested Finished in Black Ball Metric Stout Barrels erscheint in einer limitierten Auflage, etwas weniger als 10.000 Flaschen sind erhältlich. Der Verkauf startet in diesem Monat, dieses Bottling bietet Jameon in seinen Shops in der Bow Street in Dublin, in Midleton, Cork, und auch online zu einem Preis von 45 € an. Ab Mitte Oktober ist die Abfüllung auch im neuen Dublin Airport Shop im Terminal 2 verfügbar.