Neu: Südafrikanischer Three Ships 12yo Single Malt erscheint exklusiv für Europa

Wer die Whiskys aus der James Sedgwick Distillery in Wellington, Südafrika, kennt, der weiß, dass die Single Grains und Single Malts, die dort unter der Ägide des Master Distillers Andy Watts gebrannt werden, keinen Vergleich scheuen müssen. Es war nur bislang nicht einfach, diese Anfüllungen (mit Ausnahme des Cape Mountain Single Grains) in Europa zu bekommen. Das ändert sich nun.

Wie The Whisky Business berichtet, wird der Three Ships 12yo Single Malt (abgefüllt mit 46,3% vol) als erste Abfüllung in der Master Distiller’s Private Collection exklusiv in Europa und UK erscheinen. Der Whisky reifte seit seiner Destillation im Jahr 2007 in Fässern aus amerikanischer Eiche und ist natürlich weder kühlfiltriert noch gefärbt.

Durch das südafrikanische Klima ist die Reifung ausgeprägter als zum Beispiel in Schottland, sodass der Whisky nach Angaben der Destillerie ausgesprochen komplexe Geschmacksnuancen bietet. In der Nase soll man Shortbread, getrocknete Früchte, weiches Leder, Kirschen, geröstete Nüsse und Mokka finden. Am Gaumen zeigt er Rauch, Pfeffer, getrocknete Pfirsiche, Zitrus, Weihnachstpudding und einen erdigen Ton, der an einen Pinienhain erinnert.

Der Three Ships 12yo Single Malt wird Ende Oktober in Fachgeschäften zu finden sein, zu einem Preis zwischen 45 und 55 Euro (umgerechnet aus dem Preis in Britischen Pfund).

Wenn Sie mehr über die James Sedgwick Distillery erfahren wollen, finden Sie hier einen Bericht über unseren Besuch aus dem Jahr 2019. Ein Video über ein Tasting mit Andy Watts finden Sie hier.