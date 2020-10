PR: Neu – Glenmorangie Malaga Cask Finish 12yo

Ein neuer Glenmorangie ist ab dem 19. Oktober im eigenen Webshop von LVMH, clos19.com, ab 26. Oktober dann bei verschiedenen Onlineshops in Deutschland erhältlich: Der Glenmorangie Malaga Cask Finish 12yo ist mit 47.3% vol abgefüllt und hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 76€.

Alles Wissenswerte über diese Neuerscheinung können Sie im folgenden Infotext nachlesen:

The Barrel Select Release – GLENMORANGIE MALAGA

Ein honigsüßer und komplexer Whisky – von Dr. Bill Lumsden persönlich ausgewählt

Glenmorangie ist Meister in der Nachreifung von Single Malts in ehemaligen Weinfässern. So stammt die dauerhaft verfügbare Extra-Matured Range aus französischen Süßweinfässern, portugiesischen Portweinfässern oder spanischen Sherryfässern. Eine neue Abfüllung ist in Kürze für eine begrenzte Zeit bei Onlineshops in Deutschland erhältlich: Glenmorangie Malaga 12 Jahre gereift. Honig-süße, leicht würzige Noten gelangen aus raren Malagaweinfässern in den Whisky. Die andalusischen Likörweinfässer zählen zu den seltensten Fässern der Welt, da sie für Jahrzehnte in den Bodegas Malagas genutzt werden.

Der fruchtige, duftende Single Malt wurde in den höchsten Brennblasen Schottlands am Montag, dem 18. Februar 2008 destilliert. Anschließend reifte der New Make für acht Jahre in handverlesenen Bourbonfässern aus amerikanischer Weißeiche. Eine einzigartige Nachreifung folgte: Dr. Bill Lumsden, Master-Distiller von Glenmorangie gelang es, seltene Malaga „Dulce“ Likörweinfässer auszuwählen. Erstbefüllt, wurde darin Glenmorangie Malaga für weitere vier Jahr vollendet.

In kastanienbrauner Farbe öffnet sich der Single Malt an der Nase mit süßen Noten, Schokolade, Zimt und getrockneten Früchten. Am Gaumen eine Honigsüße mit Aromen von Milchschokolade, Zimt, Ingwer und getrockneten Früchten mit einem langen anhaltenden Nachhall.

Glenmorangie Malaga 12 Jahre, mit 47,3 Vol.% Alkohol abgefüllt, ist ab dem 19. Oktober 2020 bei CLOS19.com limitiert erhältlich, ab dem 26. Oktober 2020 bei verschiedenen Onlineshops in Deutschland, solange der Vorrat reicht. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 76€.

Verkostungsnotiz

Glenmorangie Malaga 12Y (47,3 Vol.% Alk.)

Farbe

Kastanienbraun

An der Nase

Süße, reiche Düfte von Honig, Met, Toffee und gebackenem Brot mit aromatischen Teeblättern. Subtile Noten gedämpfter Kräuter und roter Früchte, gefolgt von Milchschokolade. Ein paar Tropfen Wasser setzten Holznoten frei, mit Weihrauch, gerösteten Kastanien und Vollrohrzucker.

Am Gaumen

Eine kräftige, ölige Textur zaubert Noten von Sultaninen, Rosinen und Datteln auf die Zunge. Mandarine, Milchschokolade, Honig und mehr brauner Zucker treten zutage, wunderbar eingeflochten mit frischem Zitrus. Dann Aromen von Zimt, Ingwer, Muskat und Sternanis bevor Haselnuss, Honig und sanfte Eichennoten hervorscheinen, vor einem langen, milden Nachhall.