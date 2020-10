TTB-Neuheit: Springbank 17yo Madeira Cask Matured

Ein neuer Springbank steht wohl in Bälde zur Veröffentlichung an: In der us-amerikanischen TTB-Datenbank ist der Springbank 17yo Madeira Cask Matured eingetragen worden, ein im Madeirafass gereifter Whisky, der mit 47,8% Alkohol im Oktober 2020 abgefüllt wurde oder wird. Die Zahl der so abgefüllten Flaschen ist 9200 – das deutet auf eine weltweite Veröffentlichung hin.

Allerdings ist das „Madeira Cask Matured“ auf der Vorderseite etwas irreführend, denn laut Rückseitenetikett ist der Whisky 14 Jahre lang in Rum- und Bourbonfässern gereift, um danach 3 Jahre lang in frischen Madeira Hogsheads gefinisht zu werden. Tasting Notes können wir Ihnen derweilen keine liefern, aber so sehen die Etiketten aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.