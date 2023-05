Neu: The Glenturret Eight Decades – eine Kooperation mit Lalique und dem Künstler James Turrell

Um Missverständnissen gleich vorzubeugen: Bei den acht Dekaden handelt es sich nicht um das Alter des Whiskys, sondern um jenes des amerikanischen Künstlers James Turrell, der eine Kollaboration mit Glenturret und Lalique für dieses Bottling eingegangen ist.

Der Glenturret Eight Decades ist nämlich deutlich jünger – er besteht aus acht Fässern, die zwischen den Jahren 1987 und 1998 befüllt wurden und seitdem in der Brennerei reifen durften – das offizielle Alter des Whiskys wäre also höchstens 25 Jahre, da der jüngste Whisky in der Flasche angegeben werden müsste.

Der Glenturret Eight Decades, abgefüllt mit 41,5% vol., ist die dritte Zusammenarbeit von James Turrell mit Lalique; zuvor hat er für das Unternehmen bereits Parfümflacons und Lichtpanele kreiert. Von ihm wird es nur 80 Decanter geben, und die Preise orientieren sich sicher nicht am Wert des Whiskys, sondern des Kunstwerks in Kleinauflage und der dafür nötigen handwerklichen Rafinesse, die laut Lalique selbst ihre Glasmeister an die Grenzen brachte. Ein Decanter kostet 80.000 Pfund, und wer davon nicht abgeschreckt wird, der kann ab sofort unter privateclient@theglenturret.com oder in den Lalique Boutiquen in der Conduit Street oder in der Burlington Arcade in London vorbestellen.

Was uns natürlich auch interessiert: wie der Whisky schmeckt. Der Glenturret Eight Decades soll in der Nase Noten von dunklen Trockenfrüchten, Schokoladenorange, Ingwerkuchen, roten Beeren, frischem Apfel und sanfter Eiche bieten. Am Gaumen folgen dann Anklänge von sanfter Holzwürze, reichhaltigem Obstkuchen, Melassesirup, Honigwabe und Eiche.

Dieser Gedanke, dass es sich bei dem Decanter für den Glenturret Eight Decades eher um ein Kunstwerk als um eine simple schön gestaltete Whiskyflasche handelt, findet sich auch im Statement von John Laurie, dem Managing Director von Glenturret: