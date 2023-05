Exklusiv-Video: Patrick Zuidam (Millstone Whisky) im Gespräch

Es hat nicht erst den Boom von World Whiskies gebraucht, um die niederländischen Zuidam Distillery auf das Radar von Whiskyfreunden zu bringen. Mit ihrem Millstone Whisky sind sie mittlerweile in vielen Genießer-Regalen vertreten.

Die Brennerei an der (extrem seltsam verlaufenden, weil durch Enklaven bestimmten) Grenze zwischen Holland und Belgien, im Ort Baarle-Nassau gelegen, gefällt durch sowohl ungetorfte als auch getorfte Whiskys, die mittlerweile zum Teil bereits über 20 Jahre lagern durften und durch Tiefgang und Aromenvielfalt überzuegen. Das liegt zum Teil an den hervorragenden Sherryfässern, in denen viele von ihnen reifen können.

Master Mind hinter der Brennerei ist Patrick Zuidam, der die 1975 gegründete Destillerie, die mit Genever und anderen Bränden begann, von seinem Vater übernahm. Er hat den Job des Destillers von der Pike auf gelernt, war schon als Kind zusammen mit seinem Bruder in der Brennerei tätig.

In unserem einleitenden Video zur unseren Reportagen vom Besuch dort, den wir gemeinsam mit Michel Reick (er hat als unabhängiger Abfüller Whiskydruid auch Millstone im Programm) auf Einladung von Kirsch Import Anfang Mai unternahmen, sprechen wir mit Patrick Zudiam über seinen Werdegang und die Brennerei.

Das gut acht Minuten lange Video finden Sie untenstehend oder auf unserem Youtube-Kanal. Viel Vergnügen damit!