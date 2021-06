Neu: The Lakes Distillery Le Goûter

The Lakes Distillery veröffentlicht eine neue Abfüllung in ihrer Whiskymaker’s Editions series. The Lakes Distillery Le Goûter ist inspiriert „von der sensorischen Erfahrung eines „Ausflugs einer Konditorei aus der Kindheit“ in Paris“, wie die Brennerei auch auf ihrer Website detailiert darstellt. Dieses Bottling wurde exklusiv für den Luxushändler Harvey Nichols kreiert. Für die Illustration des Etiketts beauftragte The Lakes Distillery die Künstlerin Eili-Kaija Kuusniemi.

Dem Thema entsprechend bietet The Lakes Distillery Le Goûter Noten von Crème Anglaise und Jasmin sowie einen Hauch von Birne, Zitrusschale und frisch gebackenen Madeleines. Die Abfüllung ist in den Harvey Nichols-Geschäften in Knightsbridge, Manchester, Leeds, Bristol und Edinburgh sowie wohl auch über harveynichols.com zum Preis von 99,50 £ (etwa 115 €) erhältlich.