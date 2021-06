PR: Find No.1: Líber Single Malt Whisky – die krasse Sherrybombe aus dem Herzen Andalusiens!

The Liquid Madness präsentieren ihr Premiere Bottling:

Find No.1: Líber Single Malt Whisky – die krasse Sherrybombe aus dem Herzen Andalusiens!

„The Liquid Madness … noch ein unabhängiger deutscher Abfüller? Echt jetzt?“

Yep, jetzt, in echt und mit Anlauf. Und warum? Weil sie Lust drauf haben und weil sie denken, dass die Whiskywelt und ihre Bewohner durchaus reif sind für ungewöhnliche Whisk(e)y-Abfüllungen jenseits des Mainstream – quasi „Outside the Box“-Bottlings für Neugierige, Experimentierfreudige, Maltheads und all die übrigen „Friends of Brillant Booze“ da draußen …

SIE heißt in diesem Fall das Duo infernale hinter THE LIQUID MADNESS: die Spürnase für feinen Whisky Tilo Schnabel aka THE CASKHOUND und der Meister innovativer Fassreifungen, THE SPIRITS ALCHEMIST Sebastian Büssing.

Schon lange der Genusskultur im Allgemeinen und Whisky im Besonderen verbunden, haben sich die beiden schrägen Typen mit ihren unterschiedlichen Kreationen, Ideen und Abfüllungen mittlerweile einen festen Platz auf dem deutschen Whisky- & Spirituosenmarkt gesichert.

Bei ihrem ersten gemeinsamen Projekt ergänzen sich der findige Wahl-Schwabe und der weitgereiste Tüftler aus dem Pott hervorragend: Schnabels Gespür für gute Fässer, Büssings Fachwissen und ihre gemeinsame Leidenschaft, auch ungewöhnliche Wege zu beschreiten, bilden die Basis für THE LIQUID MADNESS … man könnte auch frei nach Shakespeare sagen: „Und ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode“ …

THE LIQUID MADNESS – was soll das?

Gute Frage, ehrliche Antwort: es gibt eine ganze Whisk(e)y-Welt jenseits der ausgetretenen Pfade der Abfüllerszene – man muss nur so „verrückt“ sein, diese zu verlassen. Und fähig, Qualität auch dort zu entdecken, wo viele andere achtlos vorübergehen. Ein Blick über den Tellerrand der Whiskywelt offenbart uns über alle Grenzen hinweg einen Reichtum an qualitativ hochwertigen Destillaten und außergewöhnlichen Fassreifungen.

Verlasst mit THE LIQUID MADNESS einfach Eure „Whisky Comfortzone“ und entdeckt nun den ersten Fund der „Weltenbummler in Sachen Geschmack“:

LIBÈR SPANISH SINGLE MALT WHISKY

Destilliert in den ‘Destilerías Líber‘ in Padul / Andalusien (Spanien)

14 yo Single Malt Whisky (2006/2021) | Single Cask Bottling

Vollreifung in einem First Fill Pedro Ximenez Sherry Cask

59,4 % ABV | Natural Cask Strength |

Nicht gefiltert oder kühlfiltriert

260 Flaschen | 0,5 Liter-Flasche à 94,90 Euro

Warum wir den abgefüllt haben?

Ganz klar – weil die Jungs im andalusischen Padul einen verdammt guten Job machen – und das schon seit 20 Jahren: mit zwei handgeschmiedeten (!) kupfernen Pot Stills aus Granada, gutem Getreide aus der Region, klarstem Schmelzwasser aus der Sierra Nevada und einer Produktion ganz nach schottischem Vorbild – gekrönt von einer vollständigen Reifung des Destillats in ausgedienten BOTA GORDAS. Yep. Das sind die Fässer, nach denen sich die Whiskymacher weltweit die Finger lecken: bis zu 600 Liter fassende Eichenholzungetüme, in denen Sherry 20 bis 30 Jahre gelagert wurde. Der Knackpunkt ist: jeder will sie, aber diese Schätzchen verlassen Spanien schon seit Jahrzehnten nicht mehr! Bei LÌBER werden diese ehemaligen PX Sherry Casks erstbefüllt (!) und entfalten dann ihre ganze Magie! Die besonderen Lagerbedingungen am Fuße der Sierra Nevada tun ihr Übriges, um den reifenden Whisky zu etwas Besonderem zu machen – der richtige Dram für alle Liebhaber von Sherry Bombs, Farbkäufer … oder einfach Freunde guten Whiskys, woher er auch stammen möge!

Übrigens: dieser Tropfen jenseits des üblichen Hype ist wirklich sehr weit entfernt von dem, was man heute – in Zeiten von Sherry Seasoned Casks, Wet Finishes u. ä. – unter „Sherry matured / finished Whisky“ versteht. Entdecken lohnt sich also!

Der Spanish Whisky aus dem Herzen Andalusiens ist natürlich nur der Anfang – weitere spannende und außergewöhnliche Abfüllungen stehen bereits in den Startlöchern. Freut Euch drauf!

Wenn Ihr jetzt neugierig auf THE LIQUID MADNESS und unsere Abfüllungen seid, haben wir alles richtig gemacht. Wenn nicht … fangt nochmal oben an

Zu kaufen gibt es die Produkte von THE LIQUID MADNESS in unserem gleichnamigen Shop unter www.thecaskhound.de oder bei unseren Fachhändlern, deren Adressen Ihr ebenfalls auf der Website findet. Für mehr Information rund um alle Projekte lohnt es sich auch, die Facebook Seite „The Liquid Madness“ im Auge zu behalten.

Ab 11.06.2021 Morgens im ausgewählten Fachhandel und ab 18:30 Uhr im Caskhound-Onlineshop.

THE LIQUID MADNESS by Tilo Schnabel & Sebastian Büssing • 73329 Kuchen